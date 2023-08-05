«Известия» показали работу отряда «Барс-12» в ЛНР по опорным пунктам ВСУ

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в субботу, 5 августа, показал работу минометного добровольческого отряда «Барс-12» в районе Белогоровки Луганской Народной Республики (ЛНР).

Журналист рассказал, что российские военнослужащие ведут огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

«На вооружении бойцов «Барс-12» миномет 120-го калибра. Работают по украинским боевикам. Это и блиндажи противника, и живая сила, и легкобронированная техника», — уточнил Полторанин.

Военнослужащие РФ сообщили военкору, что группы украинских сил уничтожаются планомерно.

«Ничего не меняется, тоже опорники, тоже пехота, блиндажи. Отгадываем моменты, ротация. <...> Они заводят на опорник, мы его разносим, просто сравниваем с землей, день-два — они опять новых людей заводят. Это просто мясорубка для них», — сказал боец с позывным Забой.

По его словам, в зоне поражения российского миномета украинские боевики держатся два-три дня, после разгрома отправляются следующие группы.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что армия России на купянском направлении освободила от украинских боевиков Новоселовское в Луганской Народной Республике. Также отмечалось, что работу провела Западная группировка войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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