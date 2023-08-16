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Украина сообщила о первом вышедшем по временному коридору судне из порта Одессы

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Фото: REUTERS
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Из порта Одессы вышло первое судно по временному коридору для торговых судов в Черном море, открытому Украиной. Об этом сообщил в среду, 16 августа, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины», — написал министр на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года. Сейчас он движется в сторону пролива Босфор с более чем 30 тыс. т груза, включая продовольствие, дополняет «Газета.Ru».

Закрывая море: следующие в украинские порты суда будут досматриваться
Также ряд районов в международных водах Черного моря объявляются временно опасными для судоходства

Ранее, 10 августа, Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщили об открытии временных коридоров для прохода торговых и гражданских судов в Черном море.

5 августа Украина объявила зоной военной угрозы шесть российских портов в Черном море. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

В конце июля Минобороны России объявило ряд районов акватории Черного моря опасными для судоходства. Так, начиная с 20 июля все корабли, идущие в украинские порты, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов.

На следующий день минобороны Украины в ответ заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе также будет считаться опасным.

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