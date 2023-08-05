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Власти Украины объявили зоной военной угрозы порты России в Черном море

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Украина объявила зоной военной угрозы шесть российских портов в Черном море. Об этом 5 августа сообщили в украинском учреждении «Госгидрография».

В ведомстве уточнили, что речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

Предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены, указано в сообщении.

Закрывая море: следующие в украинские порты суда будут досматриваться
Также ряд районов в международных водах Черного моря объявляются временно опасными для судоходства

Вечером 4 августа российский танкер «Сиг», предположительно, был атакован морским дроном у Керченского пролива. В результате танкер получил пробоину в районе машинного отделения.

В конце июля Минобороны России объявило ряд районов акватории Черного моря опасными для судоходства. С 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов.

На следующий день минобороны Украины также заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе будет считаться опасным.

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