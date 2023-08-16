ГП признала нежелательной призывавшую вступать в ВСУ польскую организацию

Польская организация Za Wolna Rosje («За свободную Россию»), которая агитировала россиян вступать в ряды добровольческих батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), признана нежелательной в РФ. Соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура, о чем сообщается на сайте ведомства 16 августа.

Отмечается, что идейными вдохновителями данной организации являются ставшие резидентами стран Евросоюза (ЕС) и сбежавшие в Польшу россиянки Анастасия Сергеева и Мария Хармаст.

«Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе ВСУ и готовят так называемые группы сопротивления. Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой, при этом Сергеева и Хармаст причисляют себя к «репрессированному» гражданскому обществу», — указали в ведомстве.

Также, по данным Генпрокуратуры, бывшие россиянки вместе с представителями несистемной оппозиции, которые уехали из России, устраивают для западных граждан театрально-политические акции, чтобы привлечь к себе внимание и денежные средства.

Помимо этого организация занимается проектами по идеологической обработке региональных журналистов, чтобы склонить их к участию в пропагандистских кампаниях против России, а также дискредитировать деятельность российских консульских и дипломатических учреждений при организации за границей выборов.

Ранее, 10 августа, Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). По данным ведомства, журналисты данной организации занимаются сбором и публикацией недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

До этого, 3 августа, Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Центра европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса в РФ. Отмечается, что с 2014 года организация проводила мероприятия, направленные на формирование негативного образа страны, обоснование военно-политического противостояния с ней, а также на санкционное давление, чтобы навредить экономическому развитию России. Свою деятельность центр осуществлял под видом просветительской.