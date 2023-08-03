ГП признала нежелательной деятельность в РФ Центра европейских исследований

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Центра европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса в РФ. Об этом 3 августа сообщили журналистам в ведомстве.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ отметили, что с 2014 года организация проводила мероприятия, направленные на формирование негативного образа страны, обоснование военно-политического противостояния с ней, а также на санкционное давление, чтобы навредить экономическому развитию государства. Деятельность центр осуществлял под видом просветительской.

По данным ведомства, иностранные псевдоэксперты, которые имели гражданство РФ и которых спонсировали из-за рубежа, утверждали, что необходимо провести реформы в сферах экономики и права в случае смены власти в России.

Также отмечается, что с началом проведения РФ спецоперации по защите Донбасса центр также продвигал идеи наращивания военной помощи Украине и создавал негативное мнение о россиянах и событиях в стране.

До этого, 7 июля, Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ норвежской некоммерческой организации (НКО) Human Rights House Foundation (HRHF, фонд «Дом прав человека»). В ведомстве уточнили, что ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности страны, дестабилизацию общественно-политической обстановки, а также дискредитацию проводимой руководством государства внутренней и внешней политики.