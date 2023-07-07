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Генпрокуратура РФ признала нежелательной норвежскую НКО Human Rights House

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России норвежской некоммерческой организации (НКО) Human Rights House Foundation (HRHF, Фонд «Дом прав человека»), сообщили в пресс-службе ведомства 7 июля.

По результатам проверки было выявлено, что фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая правозащитная организация, при этом его донорами и партнерами являются Евросоюз, внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши и Швейцарии.

Деятельность HRHF направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, а также дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, уточняется в релизе на сайте Генпрокуратуры.

Нежелательными также признаны входящие в организацию иностранные НПО.

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Ранее, 5 июля, Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации (НПО) The Altai Project. Как уточнили в ведомстве, основным направлением работы организации является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2». Сайт НПО также содержит призывы к участию в акциях протеста и неповиновению.

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