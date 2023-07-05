Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО The Altai Project

Генеральная прокуратура России признала нежелательной американскую неправительственную организацию (НПО) The Altai Project, саботировавшую строительство газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Основным направлением работы организации является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2». Сайт НПО также содержит призывы к участию в акциях протеста и неповиновению, уточняет Генпрокуратура.

Директором НПО является гражданка США Дженнифер Кастнер, сообщает ведомство.

The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, которое вместе со строительством горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию экономического потенциала и горнодобывающей отрасли Республики Алтай, сообщили в пресс-службе.

«Таким образом, деятельность иностранной неправительственной организации The Altai Project явно выходит за рамки декларированных целей и задач. Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации», — заключили в ведомстве.

Ранее, 21 июня Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность Всемирного фонда природы (WWF, признан иноагентом в РФ). Якобы под предлогом сохранения окружающей среды организация ведет «деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях».

Российское отделение WWF попало в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались влиять на решения органов власти РФ.