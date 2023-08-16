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Жителя Приангарья заподозрили в работе на украинскую разведку

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ангарска, который подозревается в работе на разведку Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ в среду, 16 августа.

Там пояснили, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона произвел сбор сведений и подготовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции с целью передачи этой информации представителю Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Кроме того, было установлено, что по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил (ВС) РФ, передает «Газета.Ru».

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Днем ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Задержанный подтвердил, что сотрудничал с СБУ.

Мужчина рассказал, что общался с украинским куратором через специальную программу в смартфоне. Он отправлял информацию о тактических знаках на увиденной им военной технике, координаты складов горюче-смазочных материалов, а также докладывал о пришедших военных грузах.

10 августа был задержан житель Самарской области за передачу Украине данных о движении эшелонов с военной техникой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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