Жителя Приангарья заподозрили в работе на украинскую разведку

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ангарска, который подозревается в работе на разведку Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ в среду, 16 августа.

Там пояснили, что 23-летний сотрудник одного из производственных предприятий региона произвел сбор сведений и подготовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции с целью передачи этой информации представителю Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Кроме того, было установлено, что по заданию спецслужбы мужчина распространял листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил (ВС) РФ, передает «Газета.Ru».

Днем ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Задержанный подтвердил, что сотрудничал с СБУ.

Мужчина рассказал, что общался с украинским куратором через специальную программу в смартфоне. Он отправлял информацию о тактических знаках на увиденной им военной технике, координаты складов горюче-смазочных материалов, а также докладывал о пришедших военных грузах.

10 августа был задержан житель Самарской области за передачу Украине данных о движении эшелонов с военной техникой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).