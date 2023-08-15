ФСБ заявила о задержании докладывавшего СБУ о транзите военных грузов жителя Крыма

В Крыму задержали местного жителя, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом 15 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По сообщению спецслужбы, задержанный подтвердил, что сотрудничал с СБУ. Кроме того, он сообщил координаты схрона, в котором нашли самодельное взрывное устройство массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Мужчина рассказал, что общался с украинским куратором через специальную программу в смартфоне. Он отправлял информацию о тактических знаках на увиденной им военной техничке, координаты складов горюче-смазочных материалов, а также докладывал о пришедших военных грузах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его причастность к другим преступлениям на территории РФ, добавили в ЦОС.

Мужчина заключен под стражу.

Ранее, 10 августа, сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области за передачу Украине данных о движении эшелонов с военной техникой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).