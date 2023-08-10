Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных о военных эшелонах

Жителя Самарской области задержали за госизмену после того, как он передал Украине данные о движении эшелонов с военной техникой. Об этом 10 августа сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«Установлено, что гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники», — сообщило ведомство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее, 4 августа, сообщалось о задержании жителя Казани, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования. По словам задержанного, он общался с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он планировал совершать диверсии на железной дороге и вышках сотовой связи.