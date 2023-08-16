«Рособоронэкспорт» высоко оценил уровень сотрудничества между РФ и Белоруссией

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на полях форума «Армия-2023» отметил высочайший уровень сотрудничества и масштаб промышленной кооперации между Россией и Белоруссией.

«Рособоронэкспорт» отмечает высочайший уровень сотрудничества между Россией и Беларусью, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб промышленной кооперации в области совместной разработки и производства современной высокотехнологичной продукции», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Михеев, количество точек взаимодействия России и Белоруссии с каждым годом только растет.

Ранее, 14 августа, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным на полях международного военно-технического форума «Армия-2023». В ходе встречи министры обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

6 апреля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко указал, что Москва и Минск намерены и дальше расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.