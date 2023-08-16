Онколог назвал медицину крайне сложной сферой для ИИ

За последние пять лет произошла настоящая технологическая революция — искусственный интеллект (ИИ) глубоко внедрился в работу многих специалистов. Не осталась в стороне и медицина, во многом это произошло благодаря пандемии коронавируса, когда нехватка кадров вынудила обратиться за помощью к технологиям. Онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Роман Евстратов рассказал «Известиям», грозит ли медицинским кадрам развитие ИИ и может ли это сделать ряд специалистов невостребованными.

«Искусственный интеллект в медицине стремительно развивается. Существуют программы, которые с помощью информации о диагнозе пациента, стадии заболевания, снимков компьютерной томографии и ряда индивидуальных нюансов могут разрабатывать весьма точный алгоритм лечения. В некоторых западных клиниках врачи даже не могут самостоятельно назначить лечение, не учитывая вердикта этих программ. Если доктор видит, что его мнение расходится с мнением программы, то собирается врачебный консилиум, кейс подробно разбирается и специалисты приходят к определенному заключению. Изначальная цель создания подобных программ как раз и заключалась в подстраховке врачей, чтобы нивелировать риск ошибок из-за человеческого фактора», — отметил специалист.

Сегодня искусственный интеллект — это набор алгоритмов, заточенных под конкретную проблему и ее решение. Чтобы вывести ИИ из этих рамок требуется колоссальный объем информации, добавил Роман Евстратов.

«Медицина — крайне тяжелая сфера для ИИ, ведь доктора должны учитывать множество факторов и смотреть на пациента и его заболевание под множеством углов. Машину пока невозможно обучить чувству ткани, чтобы оперировать. Как и не научить эмпатии. Поэтому маловероятно, что ИИ вытеснит докторов, скорее станет обязательным ассистентом, который будет их подстраховывать. Еще один возможный плюс нейросетей заключается в том, что они смогут подкреплять свои решения с помощью научных статей и публикаций, сразу предоставляя на них ссылки. Таким образом, ИИ косвенно сможет повышать профессиональный кругозор врача», — подчеркнул доктор.

Объединяя медицинские базы данных и исследования специалистов, разработчики, вероятно, уже в перспективе ближайших десятилетий смогут воплотить смелые проекты в жизнь и ИИ станет верным помощником врачей, резюмировал онколог.

Ранее, 3 июля, в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) МИФИ сообщили «Известиям», что разработали программу на основе ИИ, которая помогает эндокринологам классифицировать новообразования в щитовидной железе на основе УЗИ-снимков.