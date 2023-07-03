В России разработали ИИ для диагностики новообразований щитовидной железы

В Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) МИФИ разработали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает эндокринологам классифицировать новообразования в щитовидной железе на основе УЗИ-снимков. Об этом «Известиям» 3 июля рассказали в пресс-службе НИЯУ МИФИ.

Проект получил название «Интеллектуальный ассистент врача ультразвуковой диагностики узловых образований щитовидной железы». Он разработан студентами НИЯУ МИФИ при участии профессора Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) Константина Зайцева и преподавателя Высшей инженерной школы (ВИШ) Максима Дунаева под общим руководством директора Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) Александра Гармаша. Партнером проекта выступил «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

«Как видно из названия, интеллектуальная система помогает эндокринологам, классифицируя новообразования в щитовидной железе человека на основе снимков УЗИ. «Ассистент» классифицирует узловые образования на основе TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) — международной стандартизированной системы описания и обработки данных лучевых исследований щитовидной железы» — рассказали в НИЯУ МИФИ.

Уточняется, что медицинские данные для обучений нейросети были представлены «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Всего были использованы данные 137 пациентов, результаты диагностик которых вошли в обучающую выборку из 400 уникальных кинопетель (подборок из нескольких десятков снимков) и одиночных изображений. Перед передачей разработчикам все данные были обезличены.

«С технической точки зрения в основу «Ассистента» были положены архитектуры нейросетей, уже имевшихся в открытом доступе, — для сегментирования снимков и выделения узлов использовалась архитектура нейросети Deeplabv3+, а для диагностики патологий и классификации новообразований — нейросети EfficientNetB6. Однако эти программы были взяты только в качестве основы — над архитектурой итогового продукта членам студенческой команды пришлось поработать», — подчеркнули в пресс-службе.

Там также рассказали, что кроме диагностических функций «Ассистент» выполняет и другие: учет пациентов и ведение медицинской статистики. Кроме того, предусмотрен специальный интерфейс, помогающий получить врачу «второе мнение» у другого специалиста. Также предусмотрена система обратной связи, которая позволяет работающему врачу указывать на ошибки нейросети и таким образом увеличивать ее точность.

«Тестирование системы происходит с начала нынешнего года на базе «НМИЦ эндокринологии», в настоящее время с ней работают три практикующих врача. Идет также работа по регистрации «Ассистента» как медицинского изделия», — уточнили в НИЯУ МИФИ.

Там также добавили, что в перспективе нейросеть должна анализировать данные не только УЗИ, но также цитологичесикх, гистологических и генетических исследований.

Отмечается, что недавно проект был удостоен Международной университетской премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация-2023» в номинации «Прорывные научные исследования и разработки».

15 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 о том, что искусственный интеллект вносит существенный вклад в мировую экономику. Это стимулирует Россию довести выгоду от ИИ до 1 трлн рублей к 2025 году.