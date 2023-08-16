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В Гидрометцентре пообещали москвичам «ростовское лето» с 16 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Потепление до +28...+31 градуса прогнозируется в Москве в ближайшие три дня. Об этом 16 августа рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет 26–28 градусов, в четверг — 27–29 градусов, а в пятницу — 29–31 градус», — сказал метеоролог.

По его словам, грядущий температурный фон на 4–6 градусов превышает климатическую норму. Однако Вильфанд добавил, что уже в выходные дни наступит ощутимое похолодание.

«В субботу изменяется циркуляция. Местами будет кратковременный дождь, а температура опустится до 25 градусов. Хотя и эта температура достаточно высокая для этого времени года. В воскресенье прогнозируются 20–25 градусов», — заключил он.

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Накануне Вильфанд также сообщил, что температура воздуха в Москве пойдет на спад в субботу, 19 августа, при этом в пятницу, 18 августа, поднимется до +31 градуса. Эксперт добавил, что до конца недели будет солнечная погода. В ночное время температуры в столичном регионе будут в районе +13…+15 градусов.

14 августа руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в Москве ожидается значительное потепление. Так, в первой половине недели воздух прогреется до +26 градусов, а к ее концу — до +29.

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