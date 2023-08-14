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Синоптик спрогнозировал возвращение теплой погоды в Москву

Синоптик Шувалов: на этой неделе температура воздуха в Москве поднимется до +29 градусов
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев
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Начиная со вторника в Москве ожидается значительное потепление — в первой половине недели воздух прогреется до +26 градусов, а к ее концу — до +29, рассказал «Известиям» 14 августа руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Во вторник и среду температура воздуха в Москве прогреется до +25…+26 градусов, а с четверга и до конца недели — до +27…+29. Начиная со вторника и до конца недели осадков в столице не ожидается», — рассказал Шувалов.

Также он отметил, что купальный сезон в Москве продолжается, поскольку температура воды сохраняется на достаточно высоком уровне.

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13 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России произойдет температурный взрыв, в регионе установится жаркая погода, не характерная для августа. Также из-за жаркой погоды продолжится купальный сезон, температура воды составит +22 градуса.

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