Синоптик назвал сроки завершения жары в Москве

Температура воздуха в Москве пойдет на спад в субботу, 19 августа, при этом в пятницу, 18 августа, поднимется до +31 градуса. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Жаркая погода началась в Москве с сегодняшнего дня, температура выше нормы на 3 градуса, и постепенно, к пятнице, аномалия температуры дорастет до 5–6 градусов. Сегодня — +24…+26 градусов, и дальше каждый день температура будет повышаться на один градус: в четверг — +27…+29, а в пятницу — +29…+31», — сказал Вильфанд.

Эксперт добавил, что до конца недели будет солнечная погода. В ночное время температуры в столичном регионе будут в районе +13…+15 градусов.

Погода начнет меняться в выходные, отметил специалист.

«В субботу температура будет выше нормы примерно на 3–4 градуса, но уже не +29…+31 градус, а около +25…+26 градусов, увеличится облачность, прогнозируется небольшой дождь», — сказал он.

Более значительное изменение температуры произойдет в воскресенье, 20 августа. В этот день столбики термометра опустятся до +20…+25 градусов. Так, температура придет к норме, понизившись на 6–7 градусов.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в Москве ожидается значительное потепление. Так, в первой половине недели воздух прогреется до +26 градусов, а к ее концу — до +29.