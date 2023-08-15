Вдова Градского заявила в полицию об ограблении дома

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко-Градская сообщила в полицию об ограблении дома. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».

«Градская сообщила правоохранителям, что из ее дома в деревне Новоглаголево украли посуду, стулья и проектор. Сумма ущерба не установлена», — рассказал собеседник.

В январе 2022 года на Коташенко было совершено другое нападение: на ЦКАД в ее машину въехал уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов с сообщником. Женщину заставили ехать в коттедж, где она живет с детьми и отдать сумку с почти 100 млн рублей. Позже, 17 октября 2022 года, Жабборова приговорили к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Мужчина полностью признал вину.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года.