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Вдова Градского заявила в полицию об ограблении дома

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко-Градская сообщила в полицию об ограблении дома. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».

«Градская сообщила правоохранителям, что из ее дома в деревне Новоглаголево украли посуду, стулья и проектор. Сумма ущерба не установлена», — рассказал собеседник.

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В январе 2022 года на Коташенко было совершено другое нападение: на ЦКАД в ее машину въехал уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов с сообщником. Женщину заставили ехать в коттедж, где она живет с детьми и отдать сумку с почти 100 млн рублей. Позже, 17 октября 2022 года, Жабборова приговорили к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Мужчина полностью признал вину.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года.

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