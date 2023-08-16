Вечная чистота: зачем российской Арктике генеральная уборка

В Красноярском крае завершается полевой этап экспедиции Русского географического общества (РГО) и Минобороны РФ по очистке Арктической зоны. На побережье и на островах Северного Ледовитого океана скопилось до 4 млн т промышленного и строительного мусора, а также до 12 млн металлических бочек из-под горюче-смазочных материалов. Пока ученые берут пробы и делают замеры, добровольцы уже начали очистку пляжа одного из самых северных населенных пунктов страны — села Хатанга. В ближайшее время предстоит решить, как перерабатывать собранное, говорят эксперты.

Оценочное время

В селе Хатанга Красноярского края завершается полевой этап второго сезона совместной экологической экспедиции «Арктика. Генеральная уборка». За десятки лет освоения региона на материковом побережье и на островах Северного Ледовитого океана скопилось, по разным оценкам, до 4 млн т промышленного и строительного мусора, а также от 4 млн до 12 млн металлических бочек из-под горюче-смазочных материалов, рассказали «Известиям» в РГО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Арктические территории обладают огромными ресурсами в разных сферах, но продолжая их осваивать, важно выравнивать экологический баланс, чтобы не допускать катастроф, — сказала директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталия Белякова. — Следы деятельности человека на этой территории серьезно влияют на местную флору и фауну, в том числе и окрестностей Хатанги — одного из самых северных населенных пунктов России.

Экспедиция стартовала в 2022 году. Этапы первого сезона прошли в Мурманской области на острове Кильдин в Баренцевом море и на острове Врангеля. В этом году работа началась и на материковой части.

— Основной объем очистки в Хатанге будет в следующем году. Сейчас ученые оценивают объем и состав загрязнения, подбирают оптимальный способ утилизации. Параллельно составляется ландшафтная биологическая карта, берутся пробы земель, — пояснила Наталия Белякова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Несмотря на то что экспедиция в этом году только рекогносцировочная, работы по очистке берега уже охватили 6 км набережной Хатанги. Важно показать местным жителям, как может преобразиться эта территория в ближайшие годы, чтобы заручиться их поддержкой, добавила представитель РГО.

Медовой месяц в Арктике

Несмотря на холодную погоду, на берегу реки Хатанги многолюдно: одновременно трудится около 70 человек. Несколько молодых людей раскладывают по конвертам землю. Так они отбирают грунт для лабораторного анализа, чтобы понять степень его загрязненности.

— Мы хотим выявить самые экологически рискованные точки в Хатанге, — сказал «Известиям» эколог из МГУ Максим Астраханов. — Уже взяли пробу в городе, теперь берем на пляже. На этой основе будет составлена карта с рекомендациями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сюда в качестве добровольцев приехали и научные волонтеры, и те, кто имеет допуск к специальным работам, — например, связанным с плазменной резкой металла, рассказала Наталия Белякова.

— Каждый здесь понимает, что участвует в большой системной работе, — сказала она. — Также нам нужны здесь и специалисты по работе со специальной техникой, и историки-этнографы.

А для молодых ученых Дарьи Ивановой и Дениса Бабаева экспедиция стала практически медовым месяцем.

— Буквально на следующий день после свадьбы нам пришел ответ от организаторов, что мы отобраны для участия в экспедиции в Арктику. Это своего рода свадебный подарок для нас, — рассказали они «Известиям».

Увидеть по-новому

Берег одноименной реки в Хатанге способен произвести большое впечатление на неподготовленного человека: высокий склон завален батареями, шинами, смятыми бочками, ржавыми накренившимися кораблями. Многое скрыто песком, и некоторые объекты приходится сначала долго откапывать, а потом выдергивать с помощью автомобиля.

— Давай, давай, это же самосовершенствование, работа над собой, — поддерживают активно копающих другие добровольцы.

— Да после такого мне нужно будет полчаса отдохнуть! — полушутя заявляет им один из мужчин с лопатами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Мечтай, конечно, максимум пять минут тебе дадим. Кстати, завтра вообще выходной! А в воскресенье будет баня, — отвечают ему в том же шутливом тоне.

— А я потом в баскетбол пойду играть. У нас сегодня вечером турнир — волонтеры против местных, — добавил один из парней.

Местные жители, которые тоже работают, признают, что за много лет жизни в Хатанге восприятие замылилось, загрязненный металлом берег стал привычным.

По словам сотрудника местной администрации Михаила Рудинского, сначала местные воспринимали волонтеров слегка настороженно. Однако сейчас, увидев результат, они получат стимул участвовать в очистке, поддерживать порядок и в других местах села, полагает он.

В очистке Хатанги от техногенного загрязнения в этом году участвуют и военнослужащие Центрального военного округа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Находим здесь различные артефакты 1940–1950-х годов и более поздних периодов, — пояснил старший группы ЦВО Евгений Алакаев.

Замкнуть экономику

Следующий сложный вопрос, который предстоит решить в Хатанге в ближайшем будущем, — что делать с собранным металлом и прочими объектами накопленного вреда.

— Сложно не просто собрать, а переработать. Сейчас перед учеными стоит задача решить, каким образом можно запустить рециркулярную экономику на месте, — заверила Наталия Белякова.

Например, из металла можно было бы сделать пруты для габионных конструкций, полагает геохимик, гидробиолог Ярослав Лебедев. На берегу реки уже отчетливо видны промоины, овраги на бровке склона, оползни, обратил внимание он. Это последствия оттаивания многолетней мерзлоты, усиленные деятельностью людей.