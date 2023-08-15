Российские банки сообщили о повышении ставок по сберегательным продуктам

Ряд российских банков повысит ставки по сберегательным продуктам. Об этом в финансовых организациях сообщили «Известиям» 15 августа. Решение принято после внепланового увеличения Банком России ключевой ставки с 8,5 до 12%.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что по накопительным счетам для новых клиентов и тех, кто впервые откроет такой счет, ставка будет повышена до 12%.

«Для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ, мы дополнительно увеличим максимальную доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые шесть месяцев. Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения», — отметили там.

Как подчеркнули в финансовой организации, изменения по вкладам вступят в силу уже с четверга, 17 августа, по накопительным счетам — в начале следующей. «При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам», — добавили в ВТБ.

«Россельхозбанк, оперативно реагируя на решение регулятора, повышает процентную ставку по вкладам с самым востребованным сроком и накопительным счетам, открытым в рублях — она будет увеличена на несколько процентных пунктов и достигнет 12% годовых», — также сообщили в РСХБ.

Кроме того, планируют повысить доходность по сберегательным продуктам в начале следующей недели в банке «Открытие» и РНКБ.

Также Уральский банк реконструкции и развития пересмотрит процентные ставки по сберегательным продуктам в ближайшее время, уточнили в пресс-службе финансовой организации.

В свою очередь, в пресс-службе ПСБ сообщили, что банк будет отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости скорректирует условия по депозитам и кредитным продуктам.

Ранее в этот день Банк России сообщил, что совет директоров принял решение повысить ключевую ставку в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Это второе подряд ужесточение политики с сентября 2022 года. До этого, 21 июля, ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых.