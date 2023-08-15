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Адвокат Блиновской подтвердила арест имущества на 64 млрд рублей

Адвокат Блиновской подтвердила «Известиям» арест имущества на 64 млрд рублей
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова во вторник, 15 августа, в беседе с «Известиями» подтвердила, что по делу о неуплате налогов наложен арест в размере 64 млрд рублей.

Она подчеркнула, что сумма, на которую наложены обеспечительные меры, несоразмерна.

«На сегодняшний день наложены аресты на компании, которые не относятся к делу. Это другие люди и чужие компании», — уточнила представитель блогера.

По словам Сальниковой, Блиновская выплатила 55 млн рублей, однако деньги не могут быть внесены в счет погашения налоговой задолженности. «Они не могут быть зачислены в счет уплаты недоимки. Это основная проблема. По причине отсутствия решения налогового органа, устанавливающего размер недоимки», — пояснила она.

Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест
Следователи считают, что она может уничтожить улики и повлиять на свидетелей

9 августа сообщалось, что Пресненский суд Москвы наложил новый арест на счета Блиновской. Под ограничения также попали четыре автомобиля, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Ранее, 21 июля, суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября по запросу стороны обвинения.

Также арестованы денежные средства Блиновской на сумму более 100 млн рублей. Речь идет о 50 счетах подсудимой в разных банках, а также более чем 46 млн рублей, $292 тыс., 125,5 тыс. юаней.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. При себе она уже имела билет на самолет в другую страну.

Блогера подозревают в использовании мошеннической схемы «дробления бизнеса», то есть схемы налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

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