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Глушить и защищать: как федеральная система «Антифрод» борется с телефонными мошенниками

В Роскомнадзоре отчитались о блокировке 400 млн подозрительных вызовов менее чем за год
Фото: Getty Images/Tek Image/Science Photo Library
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Роскомнадзор предотвратил около 400 млн мошеннических звонков с декабря 2022 года — об этом рассказали в ведомстве. Сделать это удалось благодаря новой системе «Антифрод». Как работает новинка и как обезопасить себя, если мошенники всё же сумели дозвониться до абонента, выясняли «Известия».

Новая система

Как рассказали в Роскомнадзоре, система «Антифрод» позволяет усиливать контроль за телефонными вызовами в России и выявлять подменные номера. Первую очередь системы запустили в декабре: в среднем в сутки она выявляла около 1,5 млн звонков мошенников. В июле количество таких звонков выросло на 21% по сравнению с июнем и составило почти 73 млн.

— Всего с декабря 2022 года предотвращено 391,3 млн мошеннических звонков, — отметили в Роскомнадзоре.

Мобильный телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К «Антифроду» подключены все крупные операторы мобильной связи — «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2. Как вычислили специалисты, средняя атака мошенников на абонента длится около трех минут.

— «Билайн» зафиксировал самую долгую атаку за всё время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызова. Все эти попытки были заблокированы, — рассказали в Роскомнадзоре.

Методы борьбы

Платформа, которую использует Роскомнадзор, анализирует телефонные номера и уникальные коды идентификации абонентов, звонящих и отправляющих сообщения. В дальнейшем она составляет базу подменных номеров и блокирует их, объясняет «Известиям» специалист по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко.

— Сейчас к ней подключены крупные телеком-операторы России и ряд небольших компаний. Поскольку у основных игроков рынка есть свои антифрод-системы, на платформе Роскомнадзора идет аккумуляция подменных номеров и их блокировка. То есть если какой-либо мошеннический номер попал в базу МТС, то благодаря «Антифроду» он становится известным всем остальным участникам платформы и блокируется в их сетях, — рассказывает эксперт.

По ее словам, качество работы такой системы напрямую зависит от обширности базы. Чем больше она становится, тем выше будет число заблокированных мошеннических звонков.

SIM-карта
Фото: Global Look Press/dpa-mag/Franziska Gabbert

До марта следующего года к платформе должны будут подключиться все оставшиеся операторы связи, добавляет преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков. Они заинтересованы в сотрудничестве с «Антифродом», поскольку в России предусмотрен штраф за пропуск звонков с «подменных» номеров в размере до миллиона рублей.

— Для мошенника очень важна анонимность действий, ведь иначе он быстро будет найден и задержан. Поэтому оператор мобильной связи перед соединением автоматически запрашивает, действительно ли вызов совершает абонент или номер был «подменен». Если система подтверждает подлинность звонка, то оператор устанавливает соединение, а если нет — не пропускает звонок, — говорит собеседник «Известий».

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Впрочем, по его словам, мошенники уже нашли выход и из этой ситуации — поэтому большая часть их трафика сейчас идет через мессенджеры, либо используются иностранные операторы. Многие пользователи отвечают на звонки, даже не разобравшись, откуда они идут, — и рискуют потерять свои деньги.

Как защитить себя

Для того чтобы защитить себя от мошенников, недостаточно надеяться на «Антифрод» и системы мобильных операторов, говорят собеседники «Известий». Абонентам важно уметь самим защитить себя и своих старших родственников.

Мобильный телефон
Фото: Getty Images/Mark Wilkinson

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рекомендует использовать автоматический определитель номера (АОН), установленный на смартфон. С его помощью во многих случаях человек сможет увидеть, кто ему звонит, а сомнительные вызовы будут проходить с пометкой «есть жалобы на спам».

— Лучше выбрать российский АОН, так как он больше нацелен на отечественный рынок, — советует эксперт.

Приложения, определяющие номер, тоже работают по принципу антифрод-платформы: они точно так же обращаются к базе подменных номеров. Но объем этой базы в несколько раз ниже, отмечает Мария Фесенко.

Но самое главное, считают эксперты, — уметь отличить мошенника уже во время разговора по телефону. Прежде всего на это указывает манера общения: преступники сразу начинают пугать потерей денег или возбуждением уголовного дела, просят перевести деньги на «безопасный счет» или раскрыть личные данные.

Никакие данные, особенно коды SMS, номера карт, любую платежную информацию, по телефону сообщать нельзя, — напоминает Дмитрий Овчинников.

Телефонное мошенничество
Фото: Getty Images/Leylaynr

При любом звонке «из банка» он советует сразу положить трубку, а затем перезвонить по номеру, указанному на официальном сайте. То же самое лучше сделать, если звонят родственники со срочной просьбой помочь деньгами — очень часто мошенники представляются ими, используя те самые подменные номера.

Частые схемы

По словам Марии Фесенко, в арсенале телефонных мошенников есть много схем обмана: от манеры представляться «сыном или внуком», попавшим в беду, до звонка из «службы безопасности банка» или «из МВД». В первом случае преступники пугают абонента тем, что их родственник, например, попал в аварию или стал ее виновником — и просят срочно перевести деньги, чтобы ему помочь.

Во втором — вгоняют человека в панику тем, что с его счета якобы пытались украсть деньги. В этой схеме мошенники могут заставить жертву перевести деньги на «безопасный» (на самом деле — свой) счет либо выманить данные карты жертвы, которые затем будут использованы для покупок в онлайн-магазинах. Также мошенники могут попытаться заставить собеседника перевести деньги на «спецсчет».

— Еще одна частая схема — «выигрыш в лотерее». Пользователю звонят якобы с радиостанции или от лица известного магазина и сообщают о выигрыше, — рассказывает эксперт «Кода безопасности». — Для его получения нужно либо оплатить налог (перевести часть суммы на счет), либо перейти на сайт для оформления. Этот сайт, естественно, фишинговый.

Мобильный телефон
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

К новым схемам, которые появились в этом году, собеседница «Известий» относит использование искусственного интеллекта — с его помощью мошенники подделывают голоса близких и родственников потенциальной жертвы. Эта схема только набирает обороты, поскольку довольно сложна в исполнении, но в будущем может стать настоящей угрозой.

Поэтому в телефонных разговорах всегда стоит быть внимательным — не раскрывать никаких данных и не принимать поспешных решений, заключает эксперт. При любых сомнениях лучше положить трубку — это поможет сохранить свои деньги и спокойствие.

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