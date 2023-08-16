Глушить и защищать: как федеральная система «Антифрод» борется с телефонными мошенниками

Роскомнадзор предотвратил около 400 млн мошеннических звонков с декабря 2022 года — об этом рассказали в ведомстве. Сделать это удалось благодаря новой системе «Антифрод». Как работает новинка и как обезопасить себя, если мошенники всё же сумели дозвониться до абонента, выясняли «Известия».

Новая система

Как рассказали в Роскомнадзоре, система «Антифрод» позволяет усиливать контроль за телефонными вызовами в России и выявлять подменные номера. Первую очередь системы запустили в декабре: в среднем в сутки она выявляла около 1,5 млн звонков мошенников. В июле количество таких звонков выросло на 21% по сравнению с июнем и составило почти 73 млн.

— Всего с декабря 2022 года предотвращено 391,3 млн мошеннических звонков, — отметили в Роскомнадзоре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К «Антифроду» подключены все крупные операторы мобильной связи — «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2. Как вычислили специалисты, средняя атака мошенников на абонента длится около трех минут.

— «Билайн» зафиксировал самую долгую атаку за всё время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызова. Все эти попытки были заблокированы, — рассказали в Роскомнадзоре.

Методы борьбы

Платформа, которую использует Роскомнадзор, анализирует телефонные номера и уникальные коды идентификации абонентов, звонящих и отправляющих сообщения. В дальнейшем она составляет базу подменных номеров и блокирует их , объясняет «Известиям» специалист по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко.

— Сейчас к ней подключены крупные телеком-операторы России и ряд небольших компаний. Поскольку у основных игроков рынка есть свои антифрод-системы, на платформе Роскомнадзора идет аккумуляция подменных номеров и их блокировка. То есть если какой-либо мошеннический номер попал в базу МТС, то благодаря «Антифроду» он становится известным всем остальным участникам платформы и блокируется в их сетях , — рассказывает эксперт.

По ее словам, качество работы такой системы напрямую зависит от обширности базы. Чем больше она становится, тем выше будет число заблокированных мошеннических звонков.

Фото: Global Look Press/dpa-mag/Franziska Gabbert

До марта следующего года к платформе должны будут подключиться все оставшиеся операторы связи, добавляет преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков. Они заинтересованы в сотрудничестве с «Антифродом», поскольку в России предусмотрен штраф за пропуск звонков с «подменных» номеров в размере до миллиона рублей.

— Для мошенника очень важна анонимность действий, ведь иначе он быстро будет найден и задержан. Поэтому оператор мобильной связи перед соединением автоматически запрашивает, действительно ли вызов совершает абонент или номер был «подменен». Если система подтверждает подлинность звонка, то оператор устанавливает соединение, а если нет — не пропускает звонок, — говорит собеседник «Известий».

Впрочем, по его словам, мошенники уже нашли выход и из этой ситуации — поэтому большая часть их трафика сейчас идет через мессенджеры, либо используются иностранные операторы. Многие пользователи отвечают на звонки, даже не разобравшись, откуда они идут, — и рискуют потерять свои деньги.

Как защитить себя

Для того чтобы защитить себя от мошенников, недостаточно надеяться на «Антифрод» и системы мобильных операторов, говорят собеседники «Известий». Абонентам важно уметь самим защитить себя и своих старших родственников.

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Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рекомендует использовать автоматический определитель номера (АОН), установленный на смартфон. С его помощью во многих случаях человек сможет увидеть, кто ему звонит, а сомнительные вызовы будут проходить с пометкой «есть жалобы на спам».

— Лучше выбрать российский АОН, так как он больше нацелен на отечественный рынок, — советует эксперт.

Приложения, определяющие номер, тоже работают по принципу антифрод-платформы: они точно так же обращаются к базе подменных номеров. Но объем этой базы в несколько раз ниже, отмечает Мария Фесенко.

Но самое главное, считают эксперты, — уметь отличить мошенника уже во время разговора по телефону. Прежде всего на это указывает манера общения: преступники сразу начинают пугать потерей денег или возбуждением уголовного дела, просят перевести деньги на «безопасный счет» или раскрыть личные данные.

— Никакие данные, особенно коды SMS, номера карт, любую платежную информацию, по телефону сообщать нельзя , — напоминает Дмитрий Овчинников.

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При любом звонке «из банка» он советует сразу положить трубку, а затем перезвонить по номеру, указанному на официальном сайте. То же самое лучше сделать, если звонят родственники со срочной просьбой помочь деньгами — очень часто мошенники представляются ими, используя те самые подменные номера.

Частые схемы

По словам Марии Фесенко, в арсенале телефонных мошенников есть много схем обмана: от манеры представляться «сыном или внуком», попавшим в беду, до звонка из «службы безопасности банка» или «из МВД». В первом случае преступники пугают абонента тем, что их родственник, например, попал в аварию или стал ее виновником — и просят срочно перевести деньги, чтобы ему помочь.

Во втором — вгоняют человека в панику тем, что с его счета якобы пытались украсть деньги. В этой схеме мошенники могут заставить жертву перевести деньги на «безопасный» (на самом деле — свой) счет либо выманить данные карты жертвы, которые затем будут использованы для покупок в онлайн-магазинах. Также мошенники могут попытаться заставить собеседника перевести деньги на «спецсчет».

— Еще одна частая схема — «выигрыш в лотерее». Пользователю звонят якобы с радиостанции или от лица известного магазина и сообщают о выигрыше, — рассказывает эксперт «Кода безопасности». — Для его получения нужно либо оплатить налог (перевести часть суммы на счет), либо перейти на сайт для оформления. Этот сайт, естественно, фишинговый.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

К новым схемам, которые появились в этом году, собеседница «Известий» относит использование искусственного интеллекта — с его помощью мошенники подделывают голоса близких и родственников потенциальной жертвы. Эта схема только набирает обороты, поскольку довольно сложна в исполнении, но в будущем может стать настоящей угрозой.

Поэтому в телефонных разговорах всегда стоит быть внимательным — не раскрывать никаких данных и не принимать поспешных решений, заключает эксперт. При любых сомнениях лучше положить трубку — это поможет сохранить свои деньги и спокойствие.