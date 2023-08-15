Народный антифрод: 73% сообщений о мошенниках приходится на неудавшиеся попытки кражи

Всего за год россияне стали менее уязвимы к действиям мошенников , похищающих средства с их счетов. Об этом свидетельствует заметный рост количества обращений от граждан, которые столкнулись с попыткой аферистов, но не повелись на их «развод» . Так, на платформе «Мошеловка» в середине 2022 года на долю профилактических сообщений приходилось 60%, а в середине 2023-го — уже 73% . Этот показатель примерно соответствует данным ЦБ, на основе которых «Известия» сделали свои расчеты. По ним получается, что 76% — это сообщения о неудачных попытках мошенников. А в некоторых банках, например в ВТБ, «Известиям» сообщили, что на этот вид приходится уже от 90 до 95% обращений, связанных с действиями аферистов .

Отклонить и заявить

Как рассказали «Известиям» в «Мошеловке» — проекте фонда «За права заемщиков», до запуска отдельной платформы в середине 2021 года поступало лишь 25% обращений о безуспешных попытках аферистов . Таким образом, сделали вывод правозащитники, благодаря широкому и регулярному информационному сопровождению темы граждане реже попадаются на уловки злоумышленников.

Тенденцию, подмеченную экспертами «Мошеловки», подтвердили во всех кредитных организациях, которые откликнулись на запрос «Известий»: ВТБ, Почта Банке, Росбанке и УБРиР. В ВТБ даже привели свою статистику, сообщив, что от 90 до 95% обращений клиентов связаны только с попытками мошенников похитить средства, а не с уже совершенными преступлениями .

«Сейчас пользователи стали гораздо внимательнее относиться к уловкам злоумышленников и зачастую предпочитают прекратить подозрительный разговор и сообщить о нем в банк», — отметили в пресс-службе этой кредитной организации.

В банках считают, что роль сыграла совокупность факторов, но прежде всего рост информированности людей о действиях злоумышленников.

— В первую очередь это связано с повышением уровня информированности и правильным поведением граждан благодаря массовому просвещению, которое проводят регулятор, банки, правоохранительные органы и СМИ , — прокомментировали в пресс-службе Почта Банка.

Предупрежден и вооружен

Опрошенные «Известиями» эксперты согласились с выводами кредитных организаций. По словам куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, увеличение доли сообщений о неудавшихся попытках мошенничества связано с накоплением критического объема информации с подробным описанием схем, легенд и инструментария.

— Буквально каждый день появляются публикации в СМИ, соцсетях, на развлекательных ресурсах, проводится масса мероприятий, направленных на профилактику мошенничества . Угроза и риски настолько велики, что инстинкт сохранения своих средств начинает работать более активно, — пояснила эксперт.

Замдиректора Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профобразования НИУ ВШЭ Сергей Вагин отметил: тема финграмотности и особенно финбезопасности и противодействия мошенникам из теоретической плоскости достаточно быстро перетекла в сугубо практическую и очень актуальную .

— По мере того как рос уровень проникновения попыток злоумышленников обмануть наших сограждан, поднимался и уровень понимания проблемы со стороны как самих людей, так и государственных и общественных институтов, — уточнил он.

Поддержал это объяснение и руководитель Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Он также отметил, что связать увеличение доли сообщений можно с ростом количества ресурсов, куда можно обратиться . Кроме того, у многих банков появились специальные формы, для того чтобы написать о своем опыте столкновения с аферистами.

Еще Егор Кривошея обращает внимание и на рост популярности различных технологических инструментов для защиты от нежелательных звонков. Действительно, сотовые операторы маркируют подозрительные вызовы как спам, а некоторые и вовсе предлагают функцию по автоматической блокировке таких звонков .

Растет самосознание

Очень важно, что россияне не только реже попадаются на уловки, но и сами активнее включились в борьбу с мошенничеством, сообщая о таких фактах , отметила Алла Храпунова. Так люди с активной гражданской позицией могут уберечь от потерь более доверчивых соотечественников. Сообщения в банк позволяют заблокировать номер мошенников и минимизировать распространение звонков дальше, подтвердил Егор Кривошея.

В пресс-службе ВТБ заявили, что в банке анализируют все обращения и передают эту информацию в Минцифры и сотовым операторам, далее на нее обращают внимание и правоохранители. «Такая бдительность является основной защитой от мошеннических атак и позволяет пресечь их попытки украсть деньги на корню», — подчеркнули в кредитной организации.

И, по словам директора департамента информбезопасности Росбанка Михаила Иванова, необходимо сообщать и о неудавшихся попытках, поскольку это способствует увеличению базы знаний, технологий, подходов, а также обновлению скриптов .

— В конечном итоге это увеличивает вероятность в будущем еще более успешно противодействовать мошенническим действиям, — сказал он.

Согласно статистике, количество граждан, успешно защитивших свои активы, неуклонно растет. И правда, как следует из данных ЦБ, хотя объем операций без согласия клиентов, например, в прошлом году вырос чуть более чем на 4%, количество таких операций снизилось на 15,31% по сравнению с 2021-м .