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Лучше сала: зачем украинцы покупают дорогие автомобили

С начала года на Украине потратили $1 млрд на личный транспорт
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Расходы украинцев на приобретение новых машин за шесть месяцев 2023 года выросли на 85%. При этом продажи моделей премиум-сегмента в первом полугодии увеличились в 2,3 раза. Спрос на дорогие автомобили обусловлен огромными потоками финансовой и военной помощи Украине из других стран, а также минимальным контролем за ними, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

За дорогими «колесами»

За первое полугодие на приобретение новых автомобилей украинцы потратили $1 млрд. Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает украинская информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting. Всего за шесть месяцев этого года в стране было продано чуть более 29 тыс. новых машин, что на 58% больше результатов прошлого года. Для сравнения, в первом полугодии 2022 года продажи составили 20,9 тыс. штук, а в январе–июне 2021 года — 53,8 тыс. экземпляров.

Эксперты AUTO-Consulting отмечают значительный (в 2,3 раза с начала года) рост продаж автомобилей премиум-сегмента. На их покупку украинцы только в 2023 году потратили около $425 млн. Как заявил украинским СМИ директор AUTO-Consulting Олег Омельницкий, доля моделей премиум-сегмента по итогам первых шести месяцев достигла 20%, в то время как годом ранее она составляла 14–15%. Он прогнозирует, что по итогам года на Украине может быть продано около 70 тыс. новых машин.

автосалон
Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Bulkin

По данным статистики, рекордным для страны был 2021 год, когда было продано около 104 тыс. автомобилей. По словам Олега Омельницкого, сейчас украинский автомобильный рынок «идет по лучшему тренду, чем в 2015–2016 годах». Тогда продажи составили 46,5 тыс. и 64,5 тыс. новых машин соответственно. Примечательно, что на фоне роста спроса на автомобили премиальных марок интерес украинцев к бюджетным моделям снижается.

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Гуманитарная помощь идет на продажу

С весны прошлого года на Украину в качестве гуманитарной помощи стали активно поступать автомобили из других стран. Такие машины освобождены от уплаты таможенных платежей. Однако далеко не все из них добрались до адресатов.

салон
Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Bulkin

Например, прошлой весной украинские таможенники и правоохранительные органы задержали сотрудников одного из благотворительных фондов, которые продавали автомобили, ввезенные в страну под видом гуманитарной помощи. За три внедорожника, якобы бесплатно переданных военным, они требовали $20 тыс. В ходе обысков у них были обнаружены еще девять «гуманитарных» автомобилей, которые они также планировали продать.

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Бесконтрольные миллиарды

По данным Пентагона, за время президентства Джо Байдена общая сумма американской военной помощи Украине превысила $43,7 млрд. Определенная часть из этих денег вполне могла пойти на покупку премиальных автомобилей, считает заместитель председателя комитета Общественной палаты по безопасности Александр Холодов.

— При таких объемах финансирования соблазн «нецелевого использования» этих средств, особенно при фактически нулевом контроле за ними, достаточно велик. Поэтому рост продаж премиальных автомобилей на Украине вполне объясним, — заявил он «Известиям».

Экономическая нестабильность, связанная с ведением боевых действий, всегда стимулирует у граждан повышенное потребление, отмечает автомобильный эксперт Сергей Храпач. Пока одни покупают соль и спички, другие — дорогое движимое или недвижимое имущество, в том числе машины премиум-класса, подчеркивает он. По словам эксперта, украинские интенданты совместно с поставщиками не могут обойти возможность обогатиться на поставках в армию, тем более что контроль за проведением закупочных процедур ослаблен, а сами процедуры упрощены с точки зрения антимонопольного регулирования.

автомобиль
Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Bulkin

— Повышенный спрос на дорогие машины в первую очередь формируют украинские дельцы в погонах и в дорогих костюмах, имеющие непосредственное отношение к поставкам вооружения, боеприпасов, обмундирования. Не отстают от них и граждане с высоким источником доходов и отсутствием перспектив оказаться в окопах, которые, несмотря ни на что, продолжают вести привычный им образ жизни. Как говорил один военный классик, «всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», — отмечает Сергей Храпач.

Похожей точки зрения придерживается и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, в последнее время мало кто из простых граждан Украины мог позволить себе приобрести новый автомобиль.

— Очевидно, что часть финансовой помощи, выделяемой Украине, в том или ином виде расходится по карманам определенного круга лиц. На эти средства и приобретаются новые премиальные автомобили. Насколько я знаю, официальные поставки таких моделей не только не прекратились, но в некоторых случаях даже выросли, — отметил он.

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Заработать на повестках

По словам политолога Александра Дудчака, на Украине сложился колониальный режим и часть выделяемых западными странами средств оседает в карманах его администрации. Средний класс превращается в бедняков, бедняки в нищих, но определенный процент граждан богатеет на различных коррупционных схемах, например на сборах под видом помощи для ВСУ, отмечает эксперт. В качестве примера он приводит историю с задержанным в июле одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого во время обысков нашли недвижимость в Испании, а родственники военнослужащего приобретали по его указанию дорогие автомобили.

автомобили
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

— Недавно увольняли военкомов, которые кроме вручения повесток брали деньги с тех, кто хотел избежать призыва. Теперь на их место поставят других, и расценки повысятся, — отметил Александр Дудчак в разговоре с «Известиями».

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