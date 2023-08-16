Названы популярные среди россиян страны для путешествия во время пересадки

Сервис бронирования отелей МТС Travel на базе Big Data МТС изучил поездки россиян за рубеж через третьи страны, в которых путешественники совершали длительные остановки, от 12 до 72 часов, — так называемые стоповеры. Такой вид путешествий позволяет посмотреть достопримечательности страны, где совершается пересадка. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 16 августа.

В этом году россияне совершили на 67% больше поездок за границу со стоповерами, чем за аналогичный период в прошлом году. По сравнению с 2021 годом число таких поездок выросло более чем вдвое. По данным МТС Travel, средняя длительность стоповера в январе–июле этого года составила почти двое суток (41 час).

Каждый четвертый стоповер был сделан в Турции — эта страна стала самым популярным направлением для длительных остановок. Среди стран, в которые путешественники чаще всего отправлялись из Турции — Италия, Испания и Франция.

На втором месте оказались Арабские Эмираты — страна поднялась с третьей строчки прошлогоднего рейтинга. В ОАЭ чаще всего останавливались по пути на Мальдивы, Шри-Ланку и в Таиланд. Тройку лидеров замыкает в этом году Белоруссия, откуда туристы чаще всего едут в Грузию. В 2022 году Белоруссия была на втором месте по популярности у россиян.

Четвертой стала Армения, которая продемонстрировала самую существенную положительную динамику среди 10 наиболее популярных стран для стоповеров — число длительных (от 12 часов до 3 суток) пересадок, сделанных в стране с января по июль, выросло в 2,8 раза год к году. Кроме того, активно (в 2,4 раза) растет популярность и ближневосточных направлений — Катара и Египта.

2 августа стало известно, что в России набирают популярность автопутешествия с водителем. Самыми популярными направлениями по заказу туристических поездок стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа.