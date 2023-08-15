Желанные в гости: Россия ждет полмиллиона туристов из Китая в 2024 году

До полумиллиона туристов из Китая посетят Россию в 2024 году, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Притом что прогнозные цифры для текущего года — 300–400 тыс. Постепенное восстановление турпотока из Китая в ведомстве связывают с возобновлением действия безвизового режима для туристических групп. Впрочем, до ковида в Россию въезжало порядка 1,4 млн китайских туристов в год. Достижению таких показателей в текущих условиях мешает отсутствие авиачартеров, электронной системы оформления тургрупп и сложности с оплатой товаров и услуг иностранными туристами, пояснили эксперты.

Снова без виз

В 2024 году Россию посетят, предположительно, около 470 тыс. туристов из Китая, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. Это около трети от рекорда 2019 года, когда турпоток из КНР составил 1,4 млн поездок. Абсолютное большинство путешественников — 1,2 млн — тогда приехали в составе безвизовых групп. На время ковида действие этого механизма приостановили, но 1 августа 2023 года он вновь заработал. Теперь организованные туристы в группе от пяти до 50 человек смогут находиться в России до 15 дней.

Первый безвизовый рейс из Китая прилетел 10 августа. Путешественники из города Сиань за неделю посетят главные достопримечательности Москвы и Петербурга.

— Предполагается, что в 2023 году въездной туристический поток из Китая составит 300–400 тыс. человек. До пандемии въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего китайского туристического потока, в этом году мы рассчитываем на 60%, — сказали в Минэке.

Нынешний год будет пробным как для туристических компаний, так и для самих китайцев, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. По его итогам станет понятно, как в новых условиях работают безвизовые списки, логистика, оплата покупок в России.

— Очевидно, что китайские власти пока присматриваются. Если тестовая группа съездит хорошо, то к нам из КНР поедут активнее — особенно в приграничные районы Дальнего Востока, — рассказал в беседе с «Известиями» председатель совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ», генеральный директор компании «Ретро-туризм» Александр Львов.

Нужны чартеры

Главное препятствие для восстановления массового турпотока из Китая — нехватка авиарейсов, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Сейчас между нашими странами еженедельно летают 77 рейсов, все регулярные. Этого очень мало. Нужны чартеры, в том числе из регионов, — сказал он в беседе с «Известиями».

Чартерная перевозка всегда обходится дешевле регулярной, экономия составляет в среднем 20–40%.

В Минэкономразвития ранее отмечали, что «при росте турпотока из Китая будут оперативно реагировать на запросы бизнеса, в том числе и по увеличению числа рейсов». «Известия» направили в ведомство запрос о том, появится ли до конца года чартерная перевозка между Россией и Китаем и в каком объеме.

Въездной туризм из Китая — традиционно главный для России, заметил Юрий Барзыкин. В 2019 году китайские путешественники потратили у нас в стране $1 млрд.

— Планку нужно поднимать, полмиллиона туристов в год — это не предел. Минэку следует проработать вопрос организации чартеров. Без них 300 тыс. туристов мы, конечно, примем, но полмиллиона — уже со скрипом, — считает вице-президент РСТ.

Туроператоров, которые могут организовывать поездки из Китая в Россию, — более 300 и этого вполне достаточно, заключил он.

Стало сложнее

Есть и другие препятствия для восстановления массового въездного туризма из КНР. Среди них — усложнение процедуры оформления безвизовых групповых поездок, отметил Александр Львов.

— К сожалению, удобную цифровую технологию сейчас заменила бумажная. В 2019 году Ростуризм руководил специализированной информационной системой (СИС), в которую заносились данные о китайских тургруппах — личные данные туристов, маршруты следования. После упразднения ведомства и передачи его полномочий Минэку от СИС отказались. Сейчас всё временно оформляется «по бумажкам», — рассказал он.

По словам эксперта, цифровая технология вернется, но сроки пока неизвестны.

Между тем именно безвизовые групповые поездки выгодны китайским туристам. По сравнению с индивидуальными на них можно сэкономить 20–30%, заметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Для оформления группового тура жителям КНР нужно обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок.

Сложности у гостей из Китая в России возникнут и с оплатой — зарубежные банковские карты у нас не работают. Решить проблему должны до конца 2023 года, заверили в Минэкономразвития. Иностранные туристы смогут удаленно открывать виртуальные карты платежной системы «Мир».

До начала пандемии китайские туристы в России активнее всего закупались в магазинах люксовых брендов, следует из данных «Мира без границ». Сегодня многие из люксовых магазинов продолжают работу в России.