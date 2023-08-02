Спрос на автомобильные экскурсии по России вырос на 45%

В России набирают популярность автопутешествия с водителем. Самыми популярными направлениями по заказу туристических поездок стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа. Об этом 2 августа сообщают эксперты «Авито Услуг».

По словам специалистов, в России на 45% по сравнению с прошлым годом вырос спрос автомобильных экскурсий и услуг гидов на машине. На 28% с начала лета выросла популярность и других видов транспортных перевозок для туристов, в том числе «заброски» туристов в походы, встреча в аэропорту, междугородние поездки и другие.

Самым популярным субъектом России по числу запросов стал Краснодарский край — спрос на поездки здесь вырос сразу на 47% по сравнению с 2022 годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем (доля 9%).

Кроме того, в число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (+48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (+15%), а также регионы СКФО — Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный.

В топ маршрутов, набирающих популярность, вошли также Уфа (+54%), Казань (+46%), Екатеринбург (+43%), Новосибирск (+43%), Пермь (+29%) и Челябинск (+24%). При этом на долю топ-10 туристических городов приходится порядка 40% всех автомобильных перевозок по стране.

В период с 20 июня по 19 июля 2023 года спрос на подержанные туристические гидроциклы вырос на 188,5%, а на спортивные ― на 127,8%, в то время как средняя цена на них снизилась на 4,8% и составила 975 тыс. рублей.