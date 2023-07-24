В России на 188,5% вырос спрос на подержанные туристические гидроциклы

В период с 20 июня по 19 июля 2023 года спрос на подержанные туристические гидроциклы вырос на 188,5%, а на спортивные ― на 127,8%, в то время как средняя цена на них снизилась на 4,8% и составила 975 тыс.. Об этом 24 июля сообщили «Известиям» аналитики «Авито Авто».

По словам экспертов, предложение от продавцов также увеличилось: по сравнению с июнем-июлем 2022 года объявлений о продаже подержанных спортивных гидроциклов стало больше 170,9%, а туристических — на 218%.

Наибольшим спросом среди покупателей пользуются такие производители гидроциклов, как BRP Sea-Doo, Yamaha, Kawasaki, Polaris, Jet Motor. Самая популярная модель с пробегом на рынке ― BRP Sea-Doo RXP-X RS 300, на которую пришлось 2,4% от общего спроса на гидроциклы с пробегом. Средняя цена— 2 450 000 рублей. Также спросом пользуются такие модели, как BRP Sea-Doo XP и BRP Sea-Doo RXP 215, чья доля рынка гидроциклов занимает 1,7%, а средняя цена на них составляет 325 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно.

Ранее, 30 июня, японская многопрофильная компания Yamaha объявила о прекращении производства снегоходов после 55 лет присутствия в индустрии. По состоянию на 2023 год производство и продажа снегоходов в Японии уже завершены. Тем не менее европейские и североамериканские филиалы компании продолжают выпускать модель MY2022.

Yamaha сообщает, что собирается свернуть продажи и производство снегоходов в Европе в 2024 году, а в США и Канаде ― в 2025-м.