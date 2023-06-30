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Yamaha прекращает производство снегоходов

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Фото: Global Look Press/Yukio Tomita/Geisler-Fotopress
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Японская многопрофильная компания Yamaha объявила о прекращении производства снегоходов после 55 лет присутствия в индустрии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Yamaha.

По состоянию на 2023 год производство и продажа снегоходов в Японии уже завершена. Тем не менее европейские и североамериканские филиалы компании продолжают выпускать модель MY2022.

Yamaha сообщает, что собирается свернуть продажи и производство снегоходов в Европе в 2024 году, а в США и Канаде ― в 2025-м.

Вероятной причиной закрытия стала повышенная конкуренция среди таких производителей снегоходов, как Arctic Cat, Ski-Doo и Polaris. Кроме того, Yamaha потеряла большой рынок в лице России, после того как компания прекратила поставлять снегоходы российским покупателям в 2022 году. Также некоторые инсайдеры отметили, что разработка новых двигателей для снегоходов стала слишком затратной для японского производителя.

28 июня гендиректор Volkswagen Томас Шеффер заявил, что возрождение легендарного семейства Beetle исключено, поскольку этот шаг не имеет смысла. По мнению Шеффера, время Beetle уже давно прошло, из-за чего появление в модельной линейке электромобиля в стиле ретро было бы бессмысленным. Шеффер считает, что попытки производителя играть на ностальгии покупателя были бы тупиковыми.

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