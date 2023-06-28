Глава Volkswagen исключил появление нового поколения Beetle

Гендиректор Volkswagen Томас Шеффер заявил, что возрождение легендарного семейства Beetle исключено, поскольку этот шаг не имеет смысла. Об этом сообщает 28 июня, в среду, издание Autocar.

По мнению Шеффера, время Beetle уже давно прошло, из-за чего появление в модельной линейке электромобиля в стиле ретро было бы бессмысленным. Шеффер считает, что попытки производителя играть на ностальгии покупателя были бы тупиковыми.

Примечательно, что бывший глава немецкой компании Герберт Дисс предполагал, что в будущем Beetle может вновь появиться в ассортименте Volkswagen в качестве пятидверного электрокара.

Итальянский производитель автомобилей Fiat 27 июня принял решение не окрашивать машины в оттенки серого. Fiat мотивирует свое решение вдохновением, которое используют создатели автомобилей бренда. Речь идет о морских пейзажах, солнечном свете, небе. По словам представителей компании, Fiat, который давно стал синонимичен Италии, должен олицетворять позитивность, оптимизм и яркие краски родной для производителя страны.