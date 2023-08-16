Нестареющая фантастика: мультфильм «Вавилон-5» порадовал фанатов

«Вавилон-5: Дорога домой» вышел спустя 25 лет после окончания сериала, его релиз совпал с годом 30-летия франшизы. Знакомых и любимых фанатами героев показали с помощью компьютерной анимации, а сценаристом и продюсером новинки выступил создатель оригинального проекта Джозеф Стразински. «Известия» посмотрели мультипликационное возвращение классики научной фантастики, намекающее на перезапуск франшизы.

На поводу у трендов

В мультике вернулись знакомые фанатам персонажи, но они прошли через небольшой редизайн — их осовременили. Тон повествования стал легче: герои подкалывают друг друга и даже ломают четвертую стену, например, отсылают на известную передачу «Затерянные в космосе» 1965-го года, в котором снимался Билл Муми (в «Дороге домой» он озвучил одного из героев). И в отличие от оригинального сериала, растянувшегося на пять сезонов, сюжет развивается динамичнее.

«Вавилон-5: Дорога домой» последовал популярному тренду на путешествия во времени и мультивселенные. Именно с этим сталкивается протагонист, командир Джон Шеридан. Он был главным героем сериала со второго по пятый сезон и руководил межрасовой дипломатической космической станцией «Вавилон-5».

По сюжету, оставив пост главнокомандующего космической станции «Вавилон-5», Джон Шеридан презентует инопланетной расе Минбар уникальное устройство. Оно способно производить огромное количество «чистой» энергии и должно помочь многим инопланетным расам в их развитии. Но, естественно, запуск механизма происходит неудачно и вызывает в аномалию — главного героя переносит на 23 года в будущее. Окружающие воспринимают его путешествие во времени как нечто нежелательное, но и не критичное до определенного момента. Джон беспорядочно прыгает из одной временной линии в другую. И чем больше он существует вне собственной вселенной, тем чаще такие переходы будут происходить. Джону нужно найти дорогу домой.

Фото: Warner Bros. Entertainment Кадр из трейлера мультфильма «Вавилон-5»

Начинать свое знакомство с франшизой с «Дороги домой» будет трудно: сюжет мультфильма разворачивается после событий последнего сезона сериала, и поймут происходящее только фанаты оригинального проекта. Анимация буквально начинается с того, как должность Джона Шеридана перенимает Элизабет Локли (она вышла на передний план в последнем сезоне сериала). Поклонникам, которые не помнят всех деталей «Вавилона-5», в начале релиза проводят короткий обзор произошедшего, чтобы освежить память.

Создатель оригинального проекта Джозеф Стразински для «Дороги домой» написал сценарий. Ему удалось собрать большую часть актерского состава, игравшего в «Вавилоне-5». Голоса героям подарили Брюс Бокслейтнер, Клаудия Кристиан, Питер Юрасик и другие. Первые зрители встретили новинку преимущественно положительными отзывами: рейтинг на IMDb составил 7.1 из 10. Но оценка может измениться по мере появления новых отзывов. Это первая мультипликационная экранизация популярного сериала, и создана она при помощи компьютерной графики от студии Warner Bros. Animation.

Задел на продолжение

Джозеф Стражински писал в своих социальных сетях еще в сентябре 2021-го, что в его планах перезапустить сериал, но конкретную дату выхода не сообщил. Известно, что шоу находится в производстве, но оно было поставлено на паузу из-за забастовки сценаристов США. И, как уточнил Стражински в преддверии выхода «Дороги домой», анимация не входит в состав переработанного сериала. То есть потенциально фанатов может ждать продолжение «Вавилона-5», но уже с новой и уникальной историей.

Несмотря на то что франшизе 30 лет, фанатское сообщество до сих пор активно. Многие из поклонников обратили внимание, что в концовке «Дороги домой» герои оказались, скорее всего, не в родной, а в вселенной. В ней, судя по всему, не произошло некоторых ключевых событий (например, войны между инопланетными расами Теней и Ворлонцев). Это может стать потенциальным мостом между оригинальным сериалом и перезапуском.

В цифре «Дорога домой» доступна на стриминговых платформах Amazon Prime Video, Apple TV и Vudu.

Неожиданный подарок

Поклонники сериала даже не предполагали, что в разработке находится мультфильм, и новинка стала для них приятным сюрпризом. Неожиданно в мае 2023-го Джозеф Стражински выложил в своих социальных сетях фото со сценарием предстоящей анимации. Вместе с этим он рассказал, что лента будет следовать тону оригинального сериала, выходившего вплоть до 1998-го, но добавит больше путешествий сквозь космос, время и пространство. «Работа над ним завершена. Это мое любовное письмо к фанатам», — добавил в публикации Стражински.

Фото: Warner Bros. Entertainment Кадр из трейлера мультфильма «Вавилон-5»

Выходу мультфильма не предшествовали ни маркетинговая компания, ни перевыпуски оригинального сериала. Вместо этого создатель серии подогревал интерес фанатов в социальных сетях: сначала выложил логотип предстоящей картины, а затем написал, что поклонников ждут «замечательные новости». Лента выходит в год тридцатилетия франшизы (пилотный эпизод вышел 22 февраля 1993 года), что само по себе рекламный ход. Но Warner Bros. не ограничились только анимацией: в комплекте с Blu-ray копией «Дороги домой» вышла аудиодорожка с комментариями Джозефа Стражински, а также отдельный мини-фильм «Вавилон-5 навсегда». В последнем работавшая над фильмом команда рассказывает о процессе создания первой анимационной адаптации сериала.

Классика научной фантастики

«Вавилон-5» считается одним из самых популярных сериалов в жанре научной фантастики наряду со «Звездным путем». Детище Стражински насчитывает пять сезонов и в общей сложности 110 эпизодов. Проект удостоился нескольких престижных наград, в числе которых две премии «Хьюго» за лучшую драматическую постановку, «Сатурн» в номинации «Лучший жанровый телесериал, сделанный для кабельного телевидения», «Эмми» за визуальные эффекты.

Сам Джозеф Стражински — специалист более чем востребованный. Помимо «Вавилона», он работал сценаристом для ставших классикой мультсериалов «Хи-Мэн и Властелины Вселенной», «Непобедимая принцесса Ши-Ра», «Настоящие охотники за привидениями». Также он приложил руку к «Подмене» Клинта Иствуда и супергеройскому хиту от Marvel «Тор», а еще попробовал свои силы в жанре зомби-хоррора: «Война миров Z» с Брэдом Питтом. И свой накопленный опыт он применил в новом анимационном «Вавилоне»: если сейчас оригинальный сериал воспринимается наивно, то «Дорога домой» смотрится легко, хоть и отдает некоторой стариной.