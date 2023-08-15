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Глава ГРУ заявил о давлении США на страны Азии по отправке Киеву советского оружия

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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США пытаются заставить Вьетнам, Камбоджу и Таиланд отправить на Украину оружие времен СССР. Об этом 15 августа заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ адмирал Игорь Костюков.

«Со стремлением затянуть конфликт на Украине Белый дом оказывает целенаправленное воздействие на Вьетнам, Камбоджу и Таиланд, добиваясь от них поставок Киеву бронетехники и боеприпасов советского производства», — сообщил Костюков на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Южная Корея уже передала США 500 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов. При этом, большая часть из них предоставлена Украине.

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Ранее, 14 августа, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что страны Запада вряд ли смогут в ближайшее время ускорить поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что ВСУ интересуются дорогостоящим военным оборудованием, чтобы изготовить которое нужны деньги и время.

При этом 2 августа бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа заявил, что Украина никогда не будет удовлетворена западными поставками вооружения. При этом, по его мнению, недовольство властей Украины не найдет понимания среди сторонников, так как запад всегда будет считать, что он делает всё возможное.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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