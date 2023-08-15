Жена Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время на примирение
Мировой судебный участок города Москвы предоставил срок для примирения рэперу Гуфу (Алексей Долматов) и его жене Юлии Королевой. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
«Суд определил предоставить Юлии Долматовой и Алексею Долматову срок на примирение в течении трех месяцев», — следует из постановления судьи.
На развод ранее подала супруга Гуфа Юлия Королева. Однако сегодня ее представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Со слов представителя, это связано с тем, что ответчик не находится в РФ и истцу требуется время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить их брак.
Заседание отложили до ноября.
В середине июля стало известно, что Королева подала заявление на развод с музыкантом. Возможной причиной развода стало употребление рэпером запрещенных средств.
Рэпер публично заявил о заключении брака с Королевой в декабре 2021 года. Спустя год у пары родилась дочь.
О романе рэпера с Королевой стало известно в декабре 2019 года. Для Гуфа это второй брак. До этого рэп-исполнитель, сооснователь группы CENTR, с 2008 по 2013 год жил в браке с телеведущей, блогером Айзой Анохиной. У них родился сын Сами Долматов. Пара разошлась в 2014 году.