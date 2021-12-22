Рэпер Гуф женился во второй раз

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, женился на модели и танцовщице Юлии Королевой. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с избранницей и подписав его «Пойдем со мной».

Королева также опубликовала фото на своей странице и подписала его «Чтобы ты всегда так на меня смотрел», обозначив дату 21 декабря.

Ранее подписчики предположили беременность избранницы музыканта после того, как она появилась в Stories его соцсети с заметно округлившимся животом.

После этого модель решила прокомментировать ситуацию. Королева призналась, что удивлена, и посоветовала людям следить за собой и своим поведением.

О романе рэпера с Королевой стало известно в декабре 2019 года. Недавно пара сообщала, что планирует обменяться кольцами в декабре 2021 года.

Для Гуфа это второй брак. До этого рэп-исполнитель, сооснователь группы CENTR, с 2008 по 2013 год жил в браке с телеведущей, блогером Айзой Анохиной. У них родился сын Сами Долматов. Пара разошлась в 2014 году.

20 декабря сообщалось, что российский певец Григорий Лепс официально развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. О том, что Шаплыкова подала документы на развод с Лепсом, стало известно 10 декабря.