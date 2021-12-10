Жена Лепса подала на развод после 20 лет брака

Супруга российского певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала документы на развод после 20 лет совместной жизни. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Пятый канал.

Сообщается, что пара намерена расстаться мирно, без дележки имущества и выяснения отношений.

«Судебное заседание назначено на 20 декабря в 14:30», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы Хамовнического суда.

Инициатором развода стала жена исполнителя, сообщает телеканал «360». Причина развода неизвестна.

Еще недавно Лепс поздравлял жену в соцсетях с днем рождения, хвалил ее красоту, благодарил за детей и желал исполнения любой мечты. Она, в свою очередь, рассуждала о примирении с возрастом и прелестях этапа зрелости в жизни человека.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году. Они поженились в 2002 году. В браке у пары родились две дочери и сын, передает НСН.

Юрист, специалист по семейному праву Лариса Феттер рассказала «Известиям» 12 ноября, что в последнее время в целом растет объем гражданско-правовых споров, и в частности семейных по разделу имущества.

Подобный рост, по ее мнению, скорее всего, связан с тем, что увеличивается благосостояние людей и объем нажитого в браке имущества зачастую измеряется миллионами рублей, а просто отдать положенное по закону имущество уже бывшей второй половинке мало кто готов после расторжения брака.