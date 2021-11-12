Юристы разъяснили право супруга на доходы жены после развода

Доходы супругов от трудовой и предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством являются их общим имуществом, несмотря на то, что фактически они были получены уже после развода. Речь идет о случаях, когда право на указанные доходы на них возникло во время барка. Так «Известиям» в пятницу, 12 ноября, адвокат, партнер и руководитель семейной практики BGP Legitation Виктория Дергунова прокомментировала решение Верховного суда РФ.

Ранее в этот же день было опубликовано определение судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, согласно которой зарплата жены, даже в случае если работодатель начислил денежные средства уже после развода, является общей собственностью супругов если деньги заработаны во время брака.

Верховный суд привел в пример рассмотрение жалобы жителя Москвы, супруга которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, занимающейся продажей медицинских изделий. Выяснилось, что часть зарплаты женщине недоплатили и она истребовала деньги через суд. В результате ей перечислили около 3 млн рублей недоплаченной зарплаты, а также более 500 тыс. рублей компенсации за задержку. К данному моменту супруги уже развелись, но экс-муж решил, что половина полученных денежных средств должна принадлежать ему. Мужчина подал в суд на супругу, однако суды, в том числе апелляционный и кассационный отказали москвичу, а когда дело дошло до Верховного суда РФ, то в нем отменили предыдущие решения и направили дело на пересмотр.

Дергунова в качестве примера доходов супругов, которые подлежат аналогичному разделу между ними, привела денежные средства, которые были получены супругом-предпринимателем по гражданско-правовым договорам после расторжения брака. При этом юрист также подразумевает случаи, когда право на выплату таких средств возникло еще до фактического распада семьи.

Годовые бонусы, которые, например, супруга получила в текущем году за предыдущий период, также могут быть разделены с ее бывшем мужем, если тогда супруги еще жили вместе и вели общее хозяйство.

«Перечисление денежных средств на счет супруги после фактического распада семьи во исполнение ранее возникших обязательств не изменяет режим общего имущества супругов, распространяющегося на них, и не лишает бывшего мужа права на получение половины денежных средств при его разделе», — отметила Дергунова.

Юрист, специалист по семейному праву Лариса Феттер в свою очередь уточнила «Известиям», что в последнее время в целом растет объем гражданско-правовых споров, и, в частности, семейных по разделу имущества.

Подобный рост, по ее мнению, скорее всего связан с тем, что увеличивается благосостояние людей и объем нажитого в браке имущества зачастую измеряется миллионами рублей, а просто отдать положенное по закону имущество уже бывшей второй половинке уже мало кто готов после расторжения барка.

«Ну и люди больше знают о своих правах, имеют доступ к юридической помощи», — добавила она.

При этом, по ее мнению, ситуация с выплатами по трудовому договору, о которой рассказали в Верховном суде скорее уникальная, а зачастую бывшие супруги делят недвижимое и движимое имущество, вклады, бизнес, инвестиции.

Юрист посоветовала разумно и грамотно подходить к оформлению имущества в период брака, а в ряде случаев, по ее мнению, стоит заключить брачный договор.