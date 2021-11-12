ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода

Зарплата жены, даже в случае если работодатель начислил денежные средства уже после развода, является общей собственностью супругов. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Суд рассмотрел жалобу жителя Москвы, супруга которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, занимающейся продажей медицинских изделий. Женщина уточнила, что часть зарплаты ей недоплатили, в связи с чем гражданка обратилась в суд.

В результате ей перечислили около 3 млн рублей недоплаченной зарплаты, а также более 500 тыс. рублей компенсации за задержку. При этом к данному моменту супруги уже развелись, но экс-муж решил, что половина полученных денежных средств должна принадлежать ему. Мужчина подал в суд на супругу.

Однако суд отказал москвичу, так же как и суды апелляционной и кассационной инстанции. Вместе с тем мужчина дошел с заявлением до Верховного суда РФ.

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности», — указали в ВС РФ.

В Верховном суде также подчеркнули, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от нее дохода. Тогда как подобная ситуация не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе.

Таким образом, суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр, передает «РИА Новости».

Ранее, 27 октября, в Федеральной нотариальной палате рассказали, что муж и жена по закону могут требовать друг от друга финансовой поддержки — во время брака и даже после его расторжения. У тех, кто «не сходил в загс», права на алименты нет. Но в данном случае речь идет именно о содержании партнера, а не ребенка.