Григорий Лепс развелся с женой после 20 лет брака

Суд развел российского певца Григория Лепса с Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

«Решением судебного мирового участка № 364 района Хамовники г. Москвы от 20 декабря 2021 года исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено», — говорится в сообщении пресс-службы суда от 20 декабря.

Лепс познакомился с Шаплыковой в 2000 году, этот брак стал для артиста вторым. У них родилось трое детей — две дочери и сын, также у певца есть взрослая дочь от первой жены.

О том, что Шаплыкова подала документы на развод с Лепсом, стало известно 10 декабря.

Григорий Лепс — российский певец, музыкант, композитор. В 2011 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ.