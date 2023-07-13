Рэпер Гуф разводится с женой

Супруга российского рэп-исполнителя Гуфа (Алексей Долматов) модель и танцовщица Юлия Королева подала заявление на развод. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает сотрудник судебного участка мирового судьи № 197 в Москве.

«Иск Долматовой Юлии Руслановны к Долматову Алексею Сергеевичу о расторжении брака зарегистрирован в суде 12 июля», — уточнил он в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Возможной причиной развода стало употребление рэпером запрещенных средств.

Судебное заседание назначено на 27 июля.

Музыкант публично заявил о заключении брака с Королевой в декабре 2021 года. Спустя год у пары родилась дочь.

О романе рэпера с Королевой стало известно в декабре 2019 года. Для Гуфа это второй брак. До этого рэп-исполнитель, сооснователь группы CENTR, с 2008 по 2013 год жил в браке с телеведущей, блогером Айзой Анохиной. У них родился сын Сами Долматов. Пара разошлась в 2014 году.