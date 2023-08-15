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Глава ГРУ заявил об осложнении военно-политической обстановки в мире

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям. Об этом 15 августа заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.

«Военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям», — сообщил Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.

Такая ситуация, по мнению Костюкова, сложилась в результате ужесточения «гегемонической политики» США и их союзников. Целью этой политики, считает начальник Главного управления Генштаба, стало сохранение доминирования любыми средствами, в частности, с помощью стремления добиться исключительного преимущества за счет военной мощи, санкций, угроз, вмешательств в региональные и внутригосударственные процессы.

«В результате почти полностью разрушена система стратегической стабильности в мире», — отметил Костюков.

По его словам, США намеренно стараются противопоставить страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) России и Китаю. Он также отметил, что Соединенные Штаты развернули в этом регионе крупнейшую группировку в 400 тыс. военных, а также до 1 тыс. самолетов и 130 кораблей, в том числе восемь атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и шесть авианосцев — это 60% общей численности Вооруженных сил (ВС) США на передовых.

При этом, заявил Костюков, Азиатско-Тихоокеанский регион, не остается без внимания России, несмотря на проведение СВО. Он подчеркнул, что это внимание обусловлено стремлением к развитию разнопланового взаимодействия с партнерами и ответственностью за сохранение стабильности в регионе.

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Ранее, 25 июля, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что расширение НАТО нарушает стабильность в мире и угрожает его безопасности. Она подчеркнула, что Россия придерживается позиции, согласно, которой безопасность в мире должна касаться всех, а не только избранных государств.

Еще в мае президент РФ Владимир Путин отметил, что обстановка на мировой арене сегодня характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий.

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