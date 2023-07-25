Матвиенко указала на нарушение НАТО стабильности и безопасности в мире

НАТО расширяется, выходит за свои границы, тем самым нарушая стабильность в мире и угрожая его безопасности. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во вторник, 25 июля.

По ее мнению, Запад будет оказывать противодействие попыткам ввести международное правовое регулирование военно-политических блоков.

«НАТО выходит за границы своего блока, НАТО расширяется, не спрашивая никого и тем самым нарушая стабильность и безопасность в мире», — сказала Матвиенко в ходе своей пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Она добавила, что позиция России заключается в том, что безопасность в мире должна быть едина, а не предоставлена для избранных государств.

До этого, 12 июля, в МИД РФ заявили, что НАТО окончательно вернулось к схемам холодной войны, это показали итоги саммита альянса в Вильнюсе. По мнению министерства, блок неспособен адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности.

В тот день посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что саммит НАТО продемонстрировал стремление альянса сосредоточить как можно больше войск вблизи России. По его словам, на борьбу с российским государством брошены все ресурсы альянса.

Тогда же посольство РФ в Лондоне обратило внимание на то, что Великобритания стремится к милитаризации Европы. По словам представителей дипмиссии, Украине при этом достанется «роль испытательного полигона для обкатки новейших видов смертоносных западных вооружений».

Еще в мае президент РФ Владимир Путин отметил, что обстановка на мировой арене сегодня характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий.