Путин отметил проблемы землепользования в Ингушетии

Власти Ингушетии должны ориентироваться на интересы людей при решении вопросов землепользования в регионе, заявил Владимир Путин на встрече с главой республики Махмуд-Али Калиматовым 15 августа. Руководитель субъекта рассказал, что сейчас местные чиновники борются с малоземельем и большим количеством нарушений при оформлении участков. Какие еще проблемы властям удалось решить, как цену картошки в Ингушетии сбили почти втрое и кого привлекают к помощи семьям участников СВО — в материале «Известий».

Что обсуждалось на встрече

Первым делом во время беседы затронули тему сельхозпроизводства. Оно вместе с промышленностью растет, заметил Владимир Путин. Махмуд-Али Калиматов заявил, что «уже может похвастаться» успехами в аграрном комплексе. «Урожайность была около 15–16, сегодня в республике овес — более 30 центнеров с гектара, ячмень — около 40, а пшеница — и 40, и 45, а в некоторых районах и больше 50, а по кукурузе мы зашли даже за 75. То есть мы собрали общий урожай зерновых за 280 тыс. т, по-моему», — сообщил глава региона.

Отдельно руководитель республики остановился на стоимости сельхозтоваров. Чтобы сбить «очень серьезную цену», которую поднимали перекупщики, в прошлом году в регионе было проведено около 30 ярмарок. «Представьте себе: в прошлом году праздник — Ураза, а картошка дошла до 80–85 рублей за килограмм. Правительство сработало, мы довели до 17 рублей, 20–25 рублей, сегодня до 30 рублей картошка. И в этом году уже мы увеличили посевные. В первую очередь людям что нужно-то? Корзина продовольственная должна формироваться. Сработали так, что в два раза увеличили на этот год посевные в части картофельных и овощных продуктов», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, местные власти помогают с продуктами тем, у кого мало средств. «И в силу того, что, так скажем, малоимущих семей немало, мы до 2 тыс. [рублей] формировали [продуктовые наборы из] мяса, масла и на Курбан-байрам, и на Пасху, на Уразу — каждому поименно, по семьям. Главы администраций сельских поселений и духовенство привлекали, они давали списки, и мы по районам развозили волонтерами», — рассказал глава Ингушетии.

На встрече также обсуждалась поддержка участников СВО. Махмуд-Али Калиматов заверил, что местные чиновники уделяют внимание каждой семье. «Привлекаете духовенство, да?» — поинтересовался Владимир Путин. Глава республики подчеркнул, что оно активно участвует в работе. Президент также спросил, записываются ли местные жители служить по контракту. «Идут», — отреагировал Махмуд-Али Калиматов. Местные власти дополнительно их поддерживают — выделяют землю и перечисляют 100 тыс. рублей.

Владимир Путин во время беседы также обратил внимание, что стройка в регионе «немного припала», хотя в целом по стране наблюдается бум. Махмуд-Али Калиматов связал это с малоземельем, а также с большим количеством нарушений при оформлении участков. «Это всё вещи административного характера. На самом деле то, что вы говорите по нарушениям в сфере землепользования, — это отголоски того, что еще было раньше связано с нарушением соответствующих норм и интересов людей. В конечном итоге всё это сказывается», — заявил российский лидер. При решении вопросов землепользования в Ингушетии Владимир Путин призвал смотреть на ситуацию не формально, а руководствоваться интересами людей, которые живут на участках.