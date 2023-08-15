Путин обсудил с главой Ингушетии урожай в регионе

Президент России Владимир Путин 15 августа в ходе встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым обсудил ряд вопросов, в том числе производство в регионе.

Открывая встречу, российский лидер указал на рост сельскохозяйственного и промышленного производства.

Глава Ингушетии, в свою очередь, подтвердил увеличение урожайности в этом году — общий урожай зерновых составил более 280 тыс. т.

«Сегодня в республике овес — более 30 ц с 1 га, ячмень — около 40, а пшеница — и 40, и 45, а в некоторых районах больше 50, а по кукурузе мы зашли даже за 75» — уточнил он.

Кроме того, по словам Калиматова, республика повысила поголовье мелкого рогатого скота. Также под контроль было взято выделение удобрений и семян.

Ранее, 18 мая, Владимир Путин сообщил, что урожай зерна по итогам 2022 года достиг рекордных значений за всю новейшую историю страны. За прошедший год было собрано почти 158 млн т. Президент отметил, что страна обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, а также увеличила экспорт агропромышленной продукции.