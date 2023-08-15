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Назван топ регионов по продажам автомобилей с наименьшим пробегом

«Автотека»: купить авто с наименьшим пробегом можно в Москве и Московской области
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В топ регионов, где можно приобрести автомобили с наименьшим пробегом, попали Москва и Московская область, Приморский край, а также Новосибирская, Самарская и Свердловская области. Об этом говорится в исследовании экспертов сервиса онлайн-проверки машин «Автотека», с которым ознакомились «Известия» 15 августа.

При этом Geely Monjaro, Changan UNI-K и Hyundai Staria лидируют среди авто со средним пробегом, не превышающим 10 тыс. км.

«В числе лотов с минимальным пробегом преобладают различные модели кроссоверов. Предложение на рынке откликается на тенденцию к росту спроса на «азиатов» в силу рыночной ситуации», — отметил старший менеджер по развитию бизнеса в «Автотеке» Константин Болдырев.

Он предположил, что число китайских автомобилей с небольшим пробегом будет и дальше увеличиваться.

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Накануне аналитики сервиса «Автохаб» в ходе конференции «Дагестанская NADA 2023» сообщили, что, согласно их исследованию, 75% опрошенных россиян при покупке авто делают выбор в пользу автомобилей с пробегом.

26 июля в «СберАвто» «Известиям» рассказали, что первое место по популярности среди китайских авто с пробегом в России в 2023 году занимает марка Chery. Чаще всего россияне покупали модель Tiggo 7 Pro.

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