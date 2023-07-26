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Названы наиболее популярные китайские авто с пробегом в России

«СберАвто»: самый популярный у россиян китайский автомобиль с пробегом — Chery Tiggo 7 Pro
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Первое место по популярности среди китайских авто с пробегом в России в 2023 году занимает марка Chery. Чаще всего россияне покупали модель Tiggo 7 Pro, сообщили «Известиям» в «СберАвто» 26 июля.

На втором месте — Haval, в частности, Haval F7. Тройку наиболее востребованных машин из Китая замыкает марка Geely c моделью Geely Atlas.

«Спросом также пользовались автомобили с пробегом марок Lifan, Changan и EXEED. Медианная стоимость подержанного китайского автомобиля в первом полугодии 2023 года составила 1 100 000 рублей», — уточнили эксперты.

Активнее всего машины из КНР продаются в Москве (16%), Санкт-Петербурге (8%), Свердловской области (7%).

«Чуть реже приобретали китайские автомобили с пробегом жители Московской и Самарской областей. Их доли продаж в общем объеме составили 6%», — добавили аналитики.

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Ранее, 10 июля, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский предположил, что рост цен на автомобили в России в течении двух месяцев будет в диапазоне 8–12%.

5 июля основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказал, что в в сегменте новых автомобилей лидерами по продажам являются представители китайских и отечественных автоконцернов.

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