Автодилеры спрогнозировали рост цен на автомобили

Рост цен на автомобили в течении двух месяцев будет в диапазоне 8–12%, предположил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Поднятие цен было почти у всех — это был логичный процесс, потому что автомобили имеют четкую привязку к курсу юаня. По моим ощущениям рост цен в течении двух месяцев будет в диапазоне 8–12%. Повышение цен к РРЦ (к рекомендованной розничной цене. — Ред.) — это обычная практика, основанная на балансе спроса и предложения. Как только предложение становится ограниченным, дилеры пользуются этой ситуацией и повышает размер своей маржи. В этом нет ничего плохого, потому что бывают и обратные ситуации — автомобилей много и надо выполнять планы продаж, и дилеры продают авто в минус по себестоимости», — рассказал он «Известиям» 10 июля.

Эксперт отметил, что изменение курса валют повлияет на параллельный импорт.

Он уточнил, что снижается доступность предложения автомобилей, в связи с тем что потребители не всегда готовы покупать машины за сумму, которая включает в себя все расходы на их поставки по параллельному импорту.

«Спустя время клиенты смогут для себя принять текущую стоимость и далее принимать решение для совершения покупки. Практика последних двух лет показала, что за один-два месяца происходит адаптация к новым ценам и новой реальности», — подчеркнул Ольховский.

В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что на сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости новых авто нет, так как помимо курса валют, есть и другие проблемы, которые не позволяют ввозить в РФ большее число машин, тем самым влияя на прайсы.

«Например, постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной увеличения стоимости новых авто к концу 2023 года», — сказал он.

При этом эксперт уточнил, что в настоящее время основным драйвером развития бизнеса стали китайские бренды. Так, в первом полугодии за счет существенного роста продаж китайских и российских марок на рынке наблюдается положительная динамика.

«Это позволяет с осторожным оптимизмом смотреть во второе полугодие. Думаю, что при прочих равных можно предположить, что годовые продажи по итогам 2023 года составят примерно 1 млн автомобилей. Если авто действительно необходим — не следует затягивать с покупкой. Лучше не откладывать покупку нового автомобиля, поскольку нет тенденции к снижению цен, а китайские авто остаются одними из самых востребованных на рынке», — заключил Терлюкевич.

Ранее, 5 июля, основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказал «Известиям», что спрос на новые автомобили растет — в июне россияне приобрели в 2,5 раза больше авто, чем в аналогичном месяце 2022 года. При этом он выразил мнение, что положительная динамика сохранится до конца текущего года.