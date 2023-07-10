Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария призвала не применять кассетные бомбы на Украине
Мир
Прибалтика откроет воздушное пространство для учений НАТО
Мир
Додон осудил участие Молдавии в саммите НАТО в Вильнюсе
Политика
В Госдуме предрекли Зеленскому пустые обещания на саммите НАТО в Вильнюсе
Общество
Михалков рассказал о подаренном российским военным сборнике стихов отца
Мир
Axios узнал о вспышках гнева Байдена в общении с помощниками
Экономика
Лавров заявил о безрезультатных усилиях ООН по российской части зерновой сделки
Спорт
Россиянин Медведев обыграл чеха Легечку и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Политика
В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений граждан
Общество
Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими в Москве
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Общество
Торговая марка «Активиа» сменит название в России

Автодилеры спрогнозировали рост цен на автомобили

Гендиректор ГК «Автодом» Ольховский: рост цен на авто за два месяца будет в диапазоне 8–12%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост цен на автомобили в течении двух месяцев будет в диапазоне 8–12%, предположил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Поднятие цен было почти у всех — это был логичный процесс, потому что автомобили имеют четкую привязку к курсу юаня. По моим ощущениям рост цен в течении двух месяцев будет в диапазоне 8–12%. Повышение цен к РРЦ (к рекомендованной розничной цене. — Ред.) — это обычная практика, основанная на балансе спроса и предложения. Как только предложение становится ограниченным, дилеры пользуются этой ситуацией и повышает размер своей маржи. В этом нет ничего плохого, потому что бывают и обратные ситуации — автомобилей много и надо выполнять планы продаж, и дилеры продают авто в минус по себестоимости», — рассказал он «Известиям» 10 июля.

Эксперт отметил, что изменение курса валют повлияет на параллельный импорт.

Он уточнил, что снижается доступность предложения автомобилей, в связи с тем что потребители не всегда готовы покупать машины за сумму, которая включает в себя все расходы на их поставки по параллельному импорту.

«Спустя время клиенты смогут для себя принять текущую стоимость и далее принимать решение для совершения покупки. Практика последних двух лет показала, что за один-два месяца происходит адаптация к новым ценам и новой реальности», — подчеркнул Ольховский.

В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что на сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости новых авто нет, так как помимо курса валют, есть и другие проблемы, которые не позволяют ввозить в РФ большее число машин, тем самым влияя на прайсы.

«Например, постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной увеличения стоимости новых авто к концу 2023 года», — сказал он.

При этом эксперт уточнил, что в настоящее время основным драйвером развития бизнеса стали китайские бренды. Так, в первом полугодии за счет существенного роста продаж китайских и российских марок на рынке наблюдается положительная динамика.

«Это позволяет с осторожным оптимизмом смотреть во второе полугодие. Думаю, что при прочих равных можно предположить, что годовые продажи по итогам 2023 года составят примерно 1 млн автомобилей. Если авто действительно необходим — не следует затягивать с покупкой. Лучше не откладывать покупку нового автомобиля, поскольку нет тенденции к снижению цен, а китайские авто остаются одними из самых востребованных на рынке», — заключил Терлюкевич.

Он из лесу вышел: в Брянске запускают производство нового грузовичка
На кого рассчитан газовый китайский LCV российской сборки

Ранее, 5 июля, основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказал «Известиям», что спрос на новые автомобили растет — в июне россияне приобрели в 2,5 раза больше авто, чем в аналогичном месяце 2022 года. При этом он выразил мнение, что положительная динамика сохранится до конца текущего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023