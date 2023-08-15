В СФ назвали вынужденными ограничения иностранцев в исследовании рынка России

Меры по ограничению иностранным исследовательским компаниям возможности исследовать рынок РФ стали вынужденными и защитными со стороны России, заявил «Известиям» 14 августа член Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

«Уже есть информация, что такие данные вредят Российской Федерации. Эта мера не только вынужденная, но и временная. До тех пор, пока не прекратится негативное давление на нашу страну, экономическое, политическое, военное, мы вынуждены защищаться. Это защитная мера», — отметил Башкин.

По его словам, в ряде случаев статистическая информация, в первую очередь экономического характера, прямо используется против интересов России, в том числе и в военных целях.

«Поэтому ряд статистических данных на период проведения СВО (специальной военной операции по защите Донбасса. — Ред.) закрыт: таможенная статистика, данные о финансовых параметрах бюджета и так далее. Это делается специально для того, чтобы враги, которые планируют военные операции, террористические атаки, экономические выпады против РФ, не могли воспользоваться этими данными. Поскольку, действительно, статистическая информация — это оружие», — добавил сенатор.

Говоря конкретно об инициативе председателя Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, член Совфеда подчеркнул, что пока преждевременно давать какие-либо оценки. При этом сенатор не исключил, что СФ рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.

«Когда сам законопроект поступит в Совет Федерации, мы будем смотреть. Нужно почитать, посмотреть на комитете, поговорить со своими экспертами. Поэтому сейчас преждевременно давать оценки, правильно ли это или неправильно, дождемся, когда он официально поступит в Совет Федерации, посмотрим. Я думаю, что это будет в период осенней сессии», — резюмировал Башкин.

31 июля в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагается ограничить зарубежным компаниям возможность исследовать российский рынок. Предполагается установить, что организатором исследований рынка потребления должно быть российское юрлицо, оказывающее услуги по сбору, обработке и анализу информации о структуре товарного рынка в стране. Предусматривается, что не менее 80% уставного капитала в такой компании должно принадлежать физическим или юридическим лицам РФ.

Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в ходе пресс-конференции 15 августа заявил, что следует расширить заявленные в этом законопроекте нормы, требования и возможные санкции. Так, по его мнению, иностранные компании, «которые получили российский номинал, надо будет вносить в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а те, номиналы на которых будут пытаться перерегистрировать свою деятельность западные компании, вносить в реестр иностранных агентов», если это подтвердят проверяющие компетентные органы, например ФАС и РКН.

В этот же день глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил «Известиям», что в организации поддерживают предложение ограничивать деятельность иностранных компании в исследовании рынка России, а также вносить подобные структуры в реестр иноагентов.