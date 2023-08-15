В Госдуме предложили ужесточить требования к изучающим рынок РФ иностранцам

Следует расширить заявленные в законопроекте об ограничении участия иностранцев в исследовании рынка РФ нормы, требования и возможные санкции, считает председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 15 августа. Он подчеркнул, что зарубежные компании нужно будет обязать в точности исполнять требования российского законодательства.

Ранее, 31 июля, в Госдуму был внесен законопроект, призванный ограничить компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ. Предлагается установить, что организатором исследований рынка потребления должно являться российское юрлицо, оказывающее услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ. Предусматривается, что не менее 80% уставного капитала в такой организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

Комментируя законопроект, Кирьянов заявил, что необходимо сделать так, чтобы данные о продажах товаров продовольствия, фармацевтической продукции, не попадали в полном объеме на обработку данных на западных серверах и не формировали в дальнейшем повестку информационного давления.

«Мое предложение на этой площадки в части законодательного регулирования — это расширить заявленные в проекте нормы, требования и возможные санкции за их нарушение по отношению к зарубежным компаниям, или де-факто зарубежным компаниям, как бы они не назывались, какие бы номиналы не стояли, как бы они не перерегистрировались. И обязать их в точности исполнять требования российского законодательства», — отметил он.

По его мнению, в российские организации способны справиться с любой аналитикой.

«Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории, но вот по западным компаниям, которые получили российского номинала, надо будет вносить их в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а те, номиналы, на которых будут пытаться перерегистрировать свою деятельность западные компании вносить в реестр иностранных агентов, в случае если это будет подтверждено проверяющими их деятельность компетентными органами, в данном случае это могут быть ФАС и РКН», — заключил эксперт.

31 июля гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Известиями» рассказал, что законопроект, ограничивающий компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ, может помочь увеличить прозрачность отчетов.