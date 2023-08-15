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На выставке форума «Армия-2023» представили более 870 трофеев СВО

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Более 870 экземпляров трофеев техники, захваченных в ходе специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса, представили на выставке в ходе международного военно-технического форума «Армия-2023». Об этом 15 августа сообщили в пресс-центре форума.

«Особое внимание посетителей выставки вызовет сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113 (бронетранспортер. — Ред.) М-113, шведская БМП CV90-40 (боевая машина пехоты. — Ред.), французский колесный танк AMX-10RCR», — отмечено в сообщении.

Большая часть экспонатов — это вооружение и техника украинского производства: модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронемашины и патрульные катера. Также представлены украинские бронированные машины «Козак», «Варта» и «Тритон», и легкобронированный катер «Калкан-П», разработанный бывший украинским заводом «Лиман» для нужд береговой охраны Украины.

Из западной техники на экспозиции преобладают британские боевые машины: бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon. Экспонаты сопровождены табличками с описанием, где и при каких обстоятельствах они были захвачены.

Испытано боем: новинки «Армии-2023» разработаны по итогам применения в СВО
На форуме можно будет увидеть технику, созданную с учетом опыта специальной военной операции

Ранее, 28 июля, в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что российские специалисты исследовали уже шесть типов западных машин, которые удалось захватить российским военным в ходе СВО. Среди них — военная техника из Германии, США и Франции.

В тот же день глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные в Запорожской области захватили французский колесный танк AMX-10RC, он практически в идеальном состоянии, без повреждений. Трофей будет передан российским специалистам военной промышленности для изучения, указал он.

До этого, 13 июня, сообщалось, что военные подразделений группировки «Восток» российских войск захватили в бою на запорожском направлении западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ): немецкие танки Leopard и американские БМП «Брэдли». Минобороны РФ разместило кадры с трофейной техникой.

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