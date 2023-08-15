Диетолог объяснила вред белого хлеба для здоровья мозга

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о потенциальных опасностях белого хлеба для здоровья.

В беседе с Pravda.Ru в понедельник, 14 августа, специалист отметила, что в белом хлебе содержатся трансжиры, которые могут негативно оказаться на здоровье мозга. Так, они могут стать катализаторами для развития деменции. В этой связи следует внимательно изучать состав продуктов и избегать те, в которых содержатся трансжиры и маргарин.

Кроме того, в белом хлебе содержится сахар, излишний уровень которого в крови может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе проблемы с глюкозой и инсулином. Это может привести к повреждению стенок сосудов.

Кроме того, предупредила диетолог, повышенный уровень холестерина из-за неправильного питания может привести к образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Это вызовет нарушения в кровообращении и может стать причиной повышенного кровяного давления. Кроме того, ухудшение циркуляции крови может вызвать недостаток кислорода в мозге, что способствует развитию деменции и другим нарушениям активности мозга.

Соломатина подчеркнула, что для сохранения здоровья мозга и организма в целом лучше вместо белого хлеба выбирать хлеб из цельнозерновой муки, богатый полезными волокнами и не содержащий вредные трансжиры и маргарин.

Ранее Соломатина рассказала, что употребление белого хлеба может привести к диабету и очень резкому повышению веса, а также к инсулинорезистентности, отмечает телеканал «Звезда». По ее словам, хлеб стоит воспринимать как десерт и есть в малых количествах.

10 августа врач-онколог Иван Карасев предостерег от употребления хлеба, зараженного плесенью. Он объяснил, что такой хлеб нельзя есть, даже если срезать корку с плесенью, поскольку такой грибок на продуктах может быть токсичнее многих ядов, отмечает телеканал «360». Любой подпорченный хлеб или сыр стоит обязательно выбросить. По словам Карасева, частое употребление плесневелых овощей, хлеба или сыров может спровоцировать онкологические заболевания.

В июне Елена Соломатина рассказала, что при наличии сахарного диабета, атеросклероза и лишнего веса стоит отказаться от употребления хлеба с маслом. Она объяснила, что в сочетании с маслом белый хлеб является очень калорийным продуктом. В нем, по словам врача, не содержится практически ничего, кроме сахара и пустых калорий. Сливочное масло же калорийно и содержит холестерин.

При отсутствии проблем со здоровьем есть хлеб с маслом можно, но лучше выбирать цельнозерновой хлеб, на который нужно не класть, а намазывать кусочек масла, пишет сайт kp.ru.

В октябре прошлого года врач-диетолог, к.м.н. Дарья Русакова дала советы по выбору полезного хлеба. Так, по ее словам, стоит отдавать предпочтение цельнозерновому, бездрожжевому хлебу, который полезен для здоровья в разумных количествах. В черном хлебе содержится витамин В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. В его составе должна быть только ржаная мука, пишет НСН.