Диетолог рассказала об опасности хлеба с маслом

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при наличии сахарного диабета, атеросклероза и лишнего веса стоит отказаться от употребления хлеба с маслом.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 13 июня, специалист объяснила, что в сочетании с маслом белый хлеб является очень калорийным продуктом. В нем, по словам врача, не содержится практически ничего, кроме сахара и пустых калорий. Сливочное масло же калорийно и содержит холестерин, уточняет Life.ru.

Соломатина подчеркнула, что хлеб с маслом лучше не есть людям, у которых есть лишний вес, сахарный диабет, атеросклероз, превышен холестерин, отмечает RT.

При отсутствии проблем со здоровьем есть хлеб с маслом можно, но лучше выбирать цельнозерновой хлеб, на который нужно не класть, а намазывать кусочек масла, пишет сайт kp.ru.

«Как утренний бутерброд вполне себе подойдет», — цитирует эксперта телеканал «360».

Ранее Соломатина объяснила, что в белом хлебе содержит белая мука, вода и дрожжи, поэтому он является практически «сахаром». При ежедневном употреблении хлеб из белой муки наносит большой вред, отмечает телеканал «Звезда».

6 июня Соломатина посоветовала не употреблять хлеб перед сном, поскольку это может спровоцировать набор лишнего веса. По ее словам, вечером не стоит есть даже цельнозерновой хлеб: клетчатка в его составе будет давать организму энергию дозированно, но она всё равно будет уходить в жир, пишет Pravda.Ru.

В октябре прошлого года врач-диетолог Дарья Русакова дала советы по выбору полезного хлеба. В частности, цельнозерновой, бездрожжевой хлеб в разумных количествах полезен для организма, пишет НСН. В черном хлебе содержится витамин В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы.